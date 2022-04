"No reclamamos carguitos, trabajamos duro", los jóvenes en la política de Alicante

Cinco jóvenes menores de 25 años que representan cinco partidos diferentes del arco parlamentario de Alicante se reúnen en una librería para hablar de política. ¿Se les escucha dentro de Compromís, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos? Las críticas a las peticiones de una mayor presencia en listas o las demandas cercanas a su realidad se alternan durante el encuentro.

MJ Calabuig está en la política desde 2018 porque "quería defender los derechos de la juventud". Por eso dice que antes que entrar a Compromís le interesaba estar en la organización juvenil Joves PV "porque sería una escuela para aprender entre iguales".

La secretaria general de esta formación, Isa Llobell, reclamaba recientemente un acuerdo para asegurar una mayor presencia. Calabuig explica que se trata de "un protocolo de relaciones con Més Compromís para marcar la representación orgánica e institucional que las personas jóvenes queríamos tener". Y ahí lograron el consenso para "un gran avance, el 20 % de la representación en las listas electorales".

¿Qué sucedió entonces? Se encontraron con comentarios de a quienes "molestaba que las personas jóvenes reclamaran ese 20 % de representación y que lo querían eran carguitos y sillitas. Eso no representa el trabajo que hacemos en Joves PV y no reclamamos carguitos. No es una escuela que sirve para tener representación. Nosotros lo que hacemos es trabajar muy duro para demostrar que podemos hacerlo". A eso añade otro factor, "casualmente, las opiniones que surgieron eran de hombres. Lo que pensamos es que molesta que la juventud y las mujeres reclamemos lo que es nuestro".

Estudios y ganas

Lucía Peral entró en política a los 18 años. "En 2017 decidí afiliarme al Partido Popular porque terminé el bachillerato y me inquietaba mucho la historia de España", recuerda. Y lo que la marcó en sus inicios es lo que define como "una moción de censura un poquillo injusta" por la que Pedro Sánchez pasó a presidir el Gobierno en lugar de Mariano Rajoy. "Allí me di cuenta de que la juventud era muy necesaria en la política", asegura.

A su entrada en las Nuevas Generaciones del PP "descubrí un mundo maravilloso donde tengo muchísimos amigos". Ella misma es secretaria general de esta formación en Elche y "el Partido Popular contó conmigo para formar listas en un pueblo que desconocía, como es San Isidro, y entré de concejal y de portavoz". Además, "han querido contar conmigo también en la provincia, estoy en el comité electoral".

"Los que estamos en Nuevas Generaciones estamos preparados", recalca. Frente a las críticas de la generación de políticos surgidos de ellas, "tenemos estudios y ganas. No somos el futuro, somos el presente". Y ahí reivindica la herencia de Pablo Casado, quien fuera en su momento presidente nacional de esta organización, como ejemplo de ese apoyo. "Muchos de los políticos del PP vienen de Nuevas Generaciones y si eres joven, con ganas y ambición, entras para luchar por tus ideales, para luchar por tu país y servir al pueblo".

Mejorar la política

Vanessa Vílchez está en Juventudes Socialistas desde que tenía 16 años. Su tía, la concejal de Alicante Lola Vílchez, le había transmitido "su pasión por la política", por lo que "siempre he tenido esa aspiración de poder ayudar a los demás". Eso es lo que ha hecho que ahora, con 22, esté implicada en sus actividades.

A pesar de que considera que "mi partido está implicando a la juventud en las instituciones", Vílchez critica, en general, la falta de representación de los jóvenes. "Si somos la generación más formada, ¿por qué no se nos da pie para que estemos en las instituciones y en los puestos de responsabilidad? Podemos mejorar la política y la sociedad".

Los ejemplos que ve de esa integración los encuentra en Castellón y Valencia. En Alicante, en cambio, "deben de aprender mucho de estas dos ciudades". Aunque "si nos tienen en cuenta en las reuniones y las propuestas, pero deben de dejarnos huecos en los puestos para que la política tenga una visión también de nuestra edad. Tenemos un largo futuro y más preocupaciones que las personas de mayor edad".

Nuevo e ilusionante

Pablo Rodríguez es el mayor de los cinco presentes con 24 años. "Elegí Ciudadanos en 2016", cuenta. Y, recalca, "no tenía ningún familiar o conocido que estuviese en política". Por eso sintió que el partido que mejor le representaba era "un partido nuevo e ilusionante como era Ciudadanos". En él, "a los jóvenes se nos escucha".

El ejemplo del que fuera líder de la formación naranja, Albert Rivera, y los campus de verano e invierno en los que participaba donde "se hacía mucho equipo" son razones para afirmar que "siempre hemos sido el partido de la juventud".

Y pone dos ejemplos de ese interés. El primero que "recientemente hemos propuesto en la Comunidad Valenciana un pacto por la juventud basado en el acceso a la vivienda digna, a formar una familia y el tener un empleo digno". El segundo, que en la formación de las listas se "contaron con los jóvenes que estaban comprometidos con Alicante".

Escuchar y empoderar

Juan Francisco Berbegal, el más joven del grupo con 19 años, también es quien antes se inició en este sentido, a los 14 años. "Antes de entrar en un partido político, entre en el espacio joven de mi pueblo representando a mi instituto porque creía que la juventud tenía que tener voz, especialmente aquellos más débiles y con los que no se suele contar".

En 2018 en Unidas Podemos pensaron que "como partido diferente, debía de tener un espacio diferente de juventud". Así fundó Rebeldía con otros compañeros, una organización "que fuera más allá de un puente a un cargo".

Como parte del Gobierno de España y de la Generalitat, Berbegal destaca un ejemplo de esa participación a través de Maria Teresa Pérez, ahora directora de Injuve, "a diferencia de otros países ha querido establecer una mesa con las organizaciones para contar directamente con la juventud". Así cree que "demostramos que somos diferentes, que no solo hacemos políticas para la juventud, sino que queremos escucharla y empoderarla".

La voz que no se puede escuchar en este reportaje es la de Vox. A pesar de las reiteradas invitaciones de este medio para asistir al encuentro en la librería Pynchon, la formación no presentó a nadie para expresar su punto de vista.

