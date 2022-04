PPCV sobre Ximo Puig: "Tiene el Gobierno más caro de toda la historia de la Comunidad Valenciana"

El portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Popular (PPCV), Rubén Ibáñez, ha criticado este sábado que, con Puig, "la Comunitat Valenciana es la CCAA con los tipos más altos en IRPF, Patrimonio, Sucesiones o Transmisiones Patrimoniales".

Ibáñez ha señalado que Puig “condena año tras año a los ciudadanos de la Comunitat a pagar más impuestos mientras sigue disparando el gasto y mantiene al Gobierno valenciano más caro de la historia”. “Con una deuda de 53.820 millones de euros, la segunda más elevada de España, es incomprensible que Puig se mantenga en su empeño de no bajar impuestos y apueste por seguir creando chiringuitos y engordando la administración”, ha criticado.

Ibáñez ha recordado que Puig “tiene el Gobierno más caro de la historia de la Comunitat Valenciana” y ha criticado que no haya cumplido sus promesas de reducir Consellerias y recortar altos cargos y asesores.

El diputado popular ha explicado que entre 2016 y 2020 “los ciudadanos de la Comunitat han pagado 468 euros más en impuestos”. “Si además sumamos el efecto de la inflación nos encontramos con que los valencianos pagarán 198 euros más en impuestos. La situación es insostenible”, ha indicado.

“Puig se ha convertido en un auténtico riesgo para la Comunitat Valenciana”, ha manifestado Ibáñez. “Impuestos disparados, cesta de la compra inasumible, más deuda y 737.000 personas que viven en 251.000 hogares en situación de pobreza severa evidencian la ruinosa gestión económica del tripartito valenciano”, ha señalado.

“El de Puig es el Consell del récord, pero todos ellos son negativos: récord en deuda, en impuestos y en tener el gobierno más caro. Es un gobierno incompetente y derrochador que exprime a los ciudadanos”, ha concluido.

La respuesta de PSOE

El portavoz socialista de Hacienda del grupo parlamentario en Les Corts Valencianes, Jose Muñoz.

Por otro lado, el portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha asegurado que el PP "está completamente desautorizado para hablar de fiscalidad", pues "cada día que pasa se demuestra que ha perdido toda la credibilidad porque sus recetas son un 'fake' y han fracasado todas".



Muñoz ha respondido así en un comunicado, a las declaraciones que ha realizado el diputado del PP Rubén Ibáñez en las que ha criticado que con Ximo Puig al frente de la Generalitat "la Comunitat Valenciana es la autonomía con los tipos más altos en IRPF, Patrimonio, Sucesiones o Transmisiones Patrimoniales".



El parlamentario socialista ha afirmado que los valencianos no olvidan que el PP "fue el que llevó a la Comunitat Valenciana a tener el sistema impositivo más injusto de toda España donde solo aquellos que tenían las rentas más altas disfrutaban de beneficios mientras las clases medias y bajas tenían los tipos más altos".



Muñoz ha lamentado que "la solución del PP siempre han sido los recortes y acabar con el Estado del Bienestar, privatizando los servicios de manera que sólo los ricos los podían pagar".



Sin embargo, ha advertido de que "gracias al gobierno de Ximo Puig, desde 2017 se bajaron los impuestos a 1,5 millones de valencianos y valencianas y se avanzó en la progresividad fiscal".



"Gracias a la reforma fiscal del Consell hemos reducido en 8 puntos la contribución de las rentas medias y bajas a la recaudación por IRPF en comparación con lo que impuso el PP y se ahorrarán más de 81 millones de euros", ha indicado.



En este sentido, el responsable socialista ha considerado que "el PP ya no puede engañar a nadie", pues "todos conocemos cuáles son sus recetas: beneficiar a unos pocos privilegiados y asfixiar a las clases medias".



"No vamos a permitir que acaben con la progresividad fiscal que ha impulsado el ejecutivo de Ximo Puig, que apuesta por la justicia, la redistribución y la equidad a través de impuestos como el de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, tal y como también defienden los expertos fiscales en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario", ha defendido.

