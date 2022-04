60 horas a la semana por 800€ al mes: el contrato de una tapería de Elche que indigna a las redes sociales

Sin el sueldo mínimo interprofesional (1.050 euros), con un contrato de diez horas al día cuando el máximo es de ocho y trabajando seis días a la semana. Estas son las condiciones de un tapería de Elche que una persona que busca trabajo en cocina ha aireado a través de la cuenta de Twitter @soycamarero, y que ha levantado una ola de indignación en la red social.

"Hoy mismo volví a ver en los medios de comunicación a algunos hosteleros con la ya famosa frase: no encontramos camareros porque prefieren seguir en casa cobrando el ERTE", señala la cuenta. Y a continuación adjunta dos pantallazos con la presunta conversación por WhatsApp en la que se ofrecen las condiciones para una persona que está buscando trabajo.

"Somos una tapería en Elche, si está interesada envíe el currículum por aquí", empieza la conversación. A continuación, pregunta si maneja las planchas y la freidora "con fluidez" así como la edad, y especifica lo que ofrece: "El trabajo sería de martes a domingo, de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a cierre". En total "800 euros al mes", sin especificar si brutos o netos, y con un "contrato de diez horas".

Estas condiciones provocan una reacción inmediata en la persona interesada en encontrar trabajo, quien le responde: "De acuerdo, ¿se trabajan 6 días a la semana, 8 horas mínimo, por 800 euros y contrato de diez horas? ¿Sabe que el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) es de 1.000 euros? Y está pagando por debajo de convenio". Y remata: "No tenéis vergüenza".

La publicación en Twitter ha provocado una oleada de comentarios negativos no solo sobre la oferta, sino también sobre las propias experiencias. Una dice cuenta que tiene "30 años de experiencia en hostelería", muchos de ellos cotizando por horas o a media jornada, por lo que solo ha sumado "diez años cotizados". "Por eso no aceptamos ya cualquier cosa y animamos a los jóvenes a que no cometan el mismo error".

Tal como informó EL ESPAÑOL, los hosteleros y hoteles de la provincia de Alicante llevan meses quejándose de que no encuentran personal como camareros por tres factores: las condiciones laborales de una parte de la hostelería, con sueldos bajos y trabajo precario; la falta de formación específica o complementaria para desarrollar el oficio adecuadamente y dar un valor añadido; y la percepción sociológica y cultural que se tiene de los camareros, que una buena parte de la clase política (y especialmente en la Comunidad Valenciana) "lleva años criminalizando".

