Dos pueblos de Alicante registran dos pequeños terremotos de escala 2 en apenas 10 minutos

Dos pequeños movimientos sísmicos que no han alcanzado los 2 grados en la escala de Ritcher se han registrado la pasada madrugada con epicentro a escasos kilómetros y en un intervalo de poco más de diez minutos en El Verger y Els Poblets, al norte de la provincia de Alicante.

Según la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el primero de los terremotos se ha registrado a la 1.58 horas en el término municipal de El Verger con una magnitud de 1,7 en la escala de Ritcher.

Trece minutos después, a las 2.11 horas, se ha percibido la segunda sacudida en la misma comarca de la Marina Alta, concretamente en Els Poblets, en este caso de 1,8 grados Ritcher.

Lo cierto es que son dos movimientos sísmicos menores, pero en la Comunidad Valenciana se prevé que pueda haber terremotos de hasta grado seis, aunque "no se sabe cuándo". De hecho, la zona con un riesgo sísmico "importante" en la Comunidad abarca desde el sur de la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante, especialmente la comarca de la Vega Baja, en el extremo sur, y todas ellas hay fallas activas del cuaternario que son "las que preocupan".



Así lo indicó hace unos meses a EFE el catedrático del departamento de Ingeniería Sísmica y Geodesia de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Paco García, que incidió en que en general "la sismicidad en la Comunitat Valenciana es moderada o baja" y el territorio está "totalmente monitorizado con sismógrafos y acelerógrafos".



Recordó que la región ha sufrido tres sismos históricos que "han sido muy catastróficos", uno en Tavernes de Valldigna, otro en la zona de Montesa-Enguera y el más reciente, en el siglo XIX, en Torrevieja.



"Fueron de intensidad 10 que mide los daños. La magnitud de los terremotos se refiere a la energía y no empezó a medirse hasta el siglo XX", aclaró.



Sostuvo que, además de la magnitud, ahora todavía se utiliza la intensidad porque lo que preocupa son los daños que causan los terremotos en la naturaleza -si cambian cursos de ríos o tiran montañas-, en las edificaciones -si destruyen casa, naves o monumentos- y en los humanos -muertos y heridos-.



"Ya han sucedido terremotos catastróficos y podrían volver a suceder pero nadie sabe cuándo", defendió y reiteró que, de los tres dominios geológicos de la Comunidad Valenciana, "el más propenso y más activo" es el denominado Bético (sur de Valencia y Alicante) -los otros son el Ibérico y el Costero-Catalán-



"Esperamos terremotos de magnitudes grandes, de 6 para arriba en la escala de Richter. Si los anteriores han sido de gran cantidad destructiva, por qué no podrían repetirse si son las mismas fallas", apuntó, al tiempo que comentó que "las fallas activas del cuaternario son las que preocupan".

