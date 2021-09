Alicante, la Vega Baja y el sur de Valencia, las zonas de la Comunidad que podrían sufrir terremotos de grado 6

La Comunidad Valenciana podría registrar algún terremoto de grado 6 o mayor en la escala de Ritcher si se atiende a los sismos históricos y carácter catastrófico que ha sufrido a lo largo de la historia y que podrían repetirse aunque "no se sabe cuándo". La zona con un riesgo sísmico "importante" en la Comunidad abarca desde el sur de la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante, especialmente la comarca de la Vega Baja, en el extremo sur, y todas ellas hay fallas activas del cuaternario que son "las que preocupan".

Así lo indica a EFE el catedrático del departamento de Ingeniería Sísmica y Geodesia de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Paco García, que ha incidido en que en general "la sismicidad en la Comunitat Valenciana es moderada o baja" y el territorio está "totalmente monitorizado con sismógrafos y acelerógrafos".

Ha recordado que la región ha sufrido tres sismos históricos que "han sido muy catastróficos", uno en Tavernes de Valldigna, otro en la zona de Montesa-Enguera y el más reciente, en el siglo XIX, en Torrevieja.

"Fueron de intensidad 10 que mide los daños. La magnitud de los terremotos se refiere a la energía y no empezó a medirse hasta el siglo XX", aclara.

Sostiene que, además de la magnitud, ahora todavía se utiliza la intensidad porque lo que preocupa son los daños que causan los terremotos en la naturaleza -si cambian cursos de ríos o tiran montañas-, en las edificaciones -si destruyen casa, naves o monumentos- y en los humanos -muertos y heridos-.

"Ya han sucedido terremotos catastróficos y podrían volver a suceder pero nadie sabe cuándo", defiende y reitera que, de los tres dominios geológicos de la Comunidad Valenciana, "el más propenso y más activo" es el denominado Bético (sur de Valencia y Alicante) -los otros son el Ibérico y el Costero-Catalán-

"Esperamos terremotos de magnitudes grandes, de 6 para arriba en la escala de Richter. Si los anteriores han sido de gran cantidad destructiva, por qué no podrían repetirse si son las mismas fallas", apunta comenta que "las fallas activas del cuaternario son las que preocupan".

Predicción "en pañales"

Aún así reconoce que en predicción de terremotos, están "en pañales" porque "sí se sabe dónde ocurrirán, en las zonas donde hay más probabilidad, pero no cuándo, el día y hora".

"En La Palma se había informado de un enjambre de terremotos y que cabría la posibilidad (de una erupción) pero en ningún momento se dijo se iba a producir ayer", señala y advierte: "Una cosa es el riesgo sísmico con mayor probabilidad y otra el decir el día y la hora".

"Por eso la Comunidad Valenciana está en alerta sísmica 24 horas. Está monitorizada al cien por cien con estaciones sísmicas y acelerógrafos de la red nacional del Instituto Geográfico Nacional", apunta y recuerda que para vigilar "nuestra zona" hay también medidores en Murcia, Castilla la Mancha, Cataluña, Aragón e Islas Baleares porque "los sismos no atienden a fronteras políticas".

Defiende que se hagan estudios y planes de riesgo sísmico, al tiempo que valora que la construcción de edificios, puentes o cualquier infraestructura "se rija desde hace ya un tiempo por la norma de sismorresistencia".

Lo que ha descartado por completo es que la costa valenciana pueda sufrir un tsunami, pese a que se puedan registrarse terremotos en el mar.

"Tsunamis aquí nunca se van a dar. Se tienen que dar dos condiciones, la magnitud de ese terremoto no va a alcanzar un sismo de 6 o 7 y tenemos una plataforma continental muy desarrollada y la profundidad es muy pequeña de 200 o 300 metros", a diferencia de lo que se da en el Golfo de Cádiz o la costa de Málaga, Ceuta, Melilla y la costa marroquí y argelina.

