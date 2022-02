Las Cortes niegan un minuto de silencio por las víctimas del parricida de Elche al no ser violencia de género

merecen un minuto de silencio como cualquier víctima". Así ha empezado este miércoles su intervención en el parlamento valenciano la portavoz de Vox en el hemicilo, Ana Vega, con una propuesta que ha sido rechazada por el presidente de las Cortes, Enric Morera, por no ser crímenes relacionados con la violencia de género. "Queremos solicitar un minuto de silencio antes de empezar la sesión plenaria por las víctimas del parricida de Elche y el hombre asdesinado por su pareja en Paterna, porque consideramos que son dos crímenes que han consternado a toda la sociedad y quecomo cualquier víctima". Así ha empezado este miércoles su intervención en el parlamento valenciano la portavoz de Vox en el hemicilo,, con una propuesta que ha sido rechazada por el presidente de las Cortes, Enric Morera, por no ser crímenes relacionados con la

"Señoría, hay muchas cuestiones que merecen nuestro respeto, pero, como ayer [por el martes] le contestó la mesa en su conjunto ante el escrito que presentó, cuando hay un motivo que está estipulado dentro de nuestro protocolo lo hacemos automáticamente, y si no son los grupos parlamentarios quienes lo han de solicitar", le dice Morera.

"En este sentido -continúa-, yo no voy a proceder a [acceder a] su petición, tal como le contestó la mesa al escrito que presentó". En ese momento Vega protesta al considerar que "no puede haber víctimas de primera y de segunda" y le recrimina que no pueda haber también "un minuto de silecio a las puertas de las Cortes" por estos crímenes, a lo que Morera le responde que es lo que "está contemplado en nuestros protocolos".

En un breve comunicado posterior, la líder de Vox ha denunciado "que solo se guarda un minuto de silencio cuando la izquierda saca rédito político" y que para su partido "todas las víctimas son iguales y merecen un respeto por parte de las instituciones".

Los dos crímenes

Los dos crímenes a los que hace referencia a Vox se produjeron la semana pasada, uno en Elche y otro en Paterna. En el primero, un joven de 15 años disparó con una escopeta a su madre y su hermano, y después esperó que su padre llegase de trabajar para matarlo también.

fue puesto inmediatamente a disposición del fiscal de menores, mientras que la juez decretó su internamiento en un centro cerrado, donde en principio cumplirá cinco años y tres más de libertad vigilada. El adolescente estuvo conviviendo tres días con los cadáveres de sus familiares e incluso respondiendo a los mensajes de whatsapp de su madre muerta hasta que finalmente confesó lo que había hecho a una vecina. El menor, mientras que la juez decretó su internamiento en un centro cerrado, donde en principio cumplirá cinco años y tres más de libertad vigilada.

En cuanto a Paterna, l a Policía Nacional detuvo a una mujer de 56 años como supesta responsable de un delito de homicidio, ya que se sospecha que pudo envenenar a su pareja, que murió tras una ingesta prolongada de medicamentos laxantes.



La mujer, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, está acusada también de los delitos de estafa y apropiación indebida, ya que se apoderó de fondos del fallecido y utilizó sus tarjetas para realizar compras mientras éste estaba ingresado en el hospital.

