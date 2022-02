La Generalitat triplica los fondos a los municipios con menos habitantes de la Comunidad Valenciana

La Generalitat repartirá entre los ayuntamientos valencianos el Fondo de Cooperación Municipal 2022, dotado con 40 millones de euros, que se transferirán directamente a los ayuntamientos con criterios de reparto objetivos y que en este ejercicio triplica las aportaciones a los municipios con menor número de habitantes.

Así lo ha acordado la comisión de colaboración y coordinación del Fondo de Cooperación, que se ha reunido este jueves con el objetivo de dar a conocer la distribución de fondos en 2022 y en el que han participado la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento, Elena Cebrián, el director general de Administración Local, Antoni Such, y la directora general de Agenda Valenciana Antidespoblación, Jeannette Segarra, junto a representantes de las diputaciones de Valencia y Castellón, y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

El director general de Administración Local, Toni Such, ha explicado que la Generalitat ha activado el Fondo de Cooperación Municipal para 2022, que se consolida como el mejor instrumento de apoyo financiero a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana "para que lleven adelante sus programas y actividades".

En este sentido, Such ha avanzado que el criterio de aportación a los municipios más pequeños se ha triplicado y pasa de los 3.000 euros a 10.000 euros el mínimo por ayuntamiento y ha destacado que con esta variación la Generalitat responde "a las aspiraciones y pretensiones de los municipios más pequeños que padecen desigualdades, lo que permitirá mejorar la liquidez económica de estos ayuntamientos que son los que más lo necesitan".

Asimismo, el director ha asegurado que el Gobierno valenciano, como viene haciendo desde la puesta en marcha del Fondo de Cooperación Municipal en el año 2016, "cumple con su compromiso con los municipios valencianos para dotarlos de financiación estable que repercute en calidad de vida de la ciudadanía y en calidad de los servicios".

Cabe recordar que la Generalitat en estos años, a través del Fondo de Cooperación Municipal, ha inyectado a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, de forma progresiva e incondicionada, un total de 240 millones de euros, cantidad a la que se suman ahora los 40 millones del fondo de 2022.

Por otro lado, el director general ha agradecido la colaboración voluntaria, un año más, de las diputaciones de Valencia y Castellón que, con sus aportaciones adicionales al Fondo, completan la mejora de la financiación local de los municipios de sus provincias.

Respeto a la Diputación de Alicante, Such ha lamentado no se adhiera al Fondo de Cooperación y que no haya comparecido en la comisión, por ello ha emplazado a esta institución a sumarse al Fondo para atender las reivindicaciones del municipalismo y ayudar a los municipios de su provincia.

Sigue los temas que te interesan