El PP pide que Ximo Puig y Ana Barceló paguen "de su bolsillo" la sentencia "por desproteger a los sanitarios"

El Partido Popular ha exigido que sean el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, los que "asuman de su propio bolsillo las incompetencias derivadas de su gestión" y que "no tengan que ser los valencianos con sus impuestos los que tengan que pagar las facturas de este Consell condenado".

En un comunicado, el portavoz de sanidad del Grupo popular en las Cortes, José Juan Zaplana, ha afirmado que "no se ha asumido ninguna responsabilidad política por las dos condenas por dejar desprotegidos a los sanitarios. Al contrario, lo único que hemos oído es que se va a recurrir".

"Cada día que pasa, este Consell deja más abandona a nuestro personal sanitario que se está dejando la vida por atender a todos los valencianos", ha destacado Zaplana. Ahora, añade, "nos enteramos de que las indemnizaciones por la falta de gestión de Puig y Barceló, la van a tener que pagar todos los valencianos de sus bolsillos".

"El presupuesto de Sanidad no puede ir a pagar las indemnizaciones por las condenas al Consell", ha asegurado el portavoz de sanidad.

Según el portavoz popular, el presupuesto de Sanidad "tiene que ir destinado a reducir las listas de espera, a mejorar la atención primaria y a tender las necesidades básicas de los valencianos".

"No podemos permitir que se siga perjudicando la atención asistencial porque tengamos que pagar los errores de este Consell", ha insistido.

Ha lamentado que "cada día que pasa se demuestra que este Consell no asume ninguna responsabilidad y por tanto, no está capacitado para gestionar la situación sanitaria y económica que vive nuestra Comunidad".

"No defienden a los sanitarios, los abandonan, son incapaces de hacer frente al colapso de la atención primaria. Cada día que pasa su incapacidad para hacer frente a la situación es más manifiesta", ha concluido Zaplana.

El PSOE responde: "Ni una lección"

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes, Carmen Martínez, ha considerado que "el mismo PP, con cinco exconsellers de Sanidad que fueron imputados por diversos delitos, y algunos de ellos incluso en la cárcel, no puede dar lecciones de honorabilidad y buen uso de los recursos públicos".

En un comunicado, la portavoz socialista ha instado al Zaplana a "dejar las lecciones de moral de los domingos y dedicar el resto del día a leer bien la sentencia a la que se refiere, que no es firme y contra la que cabe recurso".

"El PP trata de hacernos olvidar que la pandemia fue una situación sobrevenida que afectó a todas las administraciones y ante la que en la Comunitat Valenciana se desplegó un trabajo conjunto intensísimo para garantizar la salud de todos y todas", ha afirmado la diputada socialista. A pesar de esto, la Comunidad Valenciana es la que más sanitarios contagiados tiene de España durante toda la pandemia.

En este sentido, ha criticado que "el señor Zaplana trate de ocultar que se han dado sentencias similares también en otras comunidades autónomas donde gobierna su partido", ante una situación sanitaria "difícil de gestionar".



Sigue los temas que te interesan