El Colegio de Médicos exige una rectificación pública a la consellera Ana Barceló por "mentir" en las Cortes

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha remitido una carta a la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, en la que le solicita "una rectificación" por las declaraciones que realizó en sede parlamentaria en las Cortes Valencianas el pasado martes 18 de enero, al considerar que mintió en sede parlamentaria.

"En estas declaraciones manifestó que en la sede colegial se procedió a vacunar a los médicos no mutualizados, y, posteriormente, en la réplica afirmó que no se hizo porque no se solicitó", indicaron desde el órgano colegial. "Estas afirmaciones no responden a la realidad, por lo que se le solicita que de manera formal proceda públicamente a su rectificación".

En la carta, el Colegio recuerda que desde el primer momento en que se puso en marcha la vacunación del personal sanitario conforme a las directrices del Ministerio de Sanidad "se manifestó en diversas comunicaciones escritas y verbales a la Conselleria de Sanidad que no se estaba procediendo a vacunar en las mismas condiciones a los médicos de ejercicio privado".

A pesar de esto la Conselleria hizo "caso omiso la Consellería a dichas peticiones", por lo que se interpusieron primero las medidas Cautelarísimas que posteriormente fueron ratificadas como Cautelares. Finalmente, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del pasado día 13 de enero estimó la demanda interpuesta por este Colegio por "discriminación de dicho colectivo".

Sin respuesta

Además, "una vez en cumplimiento de la orden judicial se iniciaron las gestiones para proceder a la vacunación de los médicos de ejercicio privado, se remitieron diversos escritos ofreciendo las instalaciones colegiales (los días 8 y 10 de febrero de 2021), para ser "utilizados como lugar de administración de la vacuna".

Lo mismo sucedió en otros colegios como el de Valencia, "pero el COMA ni tan siquiera recibió contestación, y por vía de hecho negaron dicha posibilidad, por lo que igualmente resulta incierto que este Colegio no hubiese solicitado vacunar a los médicos no mutualizados".

"Es obligación de este Colegio profesional la defensa de sus colegiados, y no podemos entender que se realicen afirmaciones carentes de veracidad y que afectan a la honorabilidad de todos los miembros de la Junta Directiva que se implicaron hasta el punto de interponer acciones judiciales por la inacción y abandono de un colectivo como los colegiados que ejercen de manera privada", indicaron las mismas fuentes.

"Es inasumible para esta Junta frente a sus colegiados que la consellera de Sanidad realice manifestaciones que no responden a la verdad y realidad", agregan, por lo que "el Colegio espera una rectificación de la titular, poniendo a su disposición los documentos justificativos de lo expuesto".

