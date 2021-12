Toni Francés se presentará a secretario general del PSOE en la provincia de Alicante.

El alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha confirmado este sábado, a través de un vídeo subido a diferentes redes sociales, su intención de concurrir a las primarias para la elección de secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante.



En el vídeo, grabado por él mismo, Francés subraya que "nuestro partido ha conseguido importantes progresos para el país, la Comunitat Valenciana, la provincia, nuestras comarcas y cada uno de nuestros municipios. Y sé que juntos y juntas seremos más fuertes".



Francés prosigue señalando que "sumando esfuerzos y sumando proyectos vamos a ser capaces de fortalecer e impulsar todavía más el proyecto liderado por Pedro Sánchez y por Ximo Puig".

El socialista insiste en la importancia de la colaboración, y el trabajo en equipo. "Por eso quiero que entre todas y todos, escuchándonos, trabajando, seamos capaces de construir este proyecto para la provincia de Alicante". Igualmente, Francés apunta en el vídeo que "con muchos de vosotros ya he hablado durante estos días, y voy a seguir hablando, recorriendo cada uno de los municipios y comarcas, para conocer vuestras inquietudes, vuestras propuestas y necesidades".



Francés ha aprovechado también para invitar al acto de presentación del proyecto que encabeza el próximo sábado a las 11 de la mañana en la Universidad de Alicante, del que, ha señalado, ya se dará más información, y en el que, ha concluido Francés "me gustaría contar con vosotros, y tener la oportunidad de que hablemos, dialoguemos y construyamos juntos este proyecto".

Estoy convencido de que todos y todas juntas somos más fuertes.



Para eso impulsamos este proyecto que queremos construir escuchándote. pic.twitter.com/e1mHwru0Hk — Toni Francés (@tonifrancesp) December 4, 2021

El tweet de Toni Francés ya ha recibido algunos comentarios y feedback por parte de los usuarios de esta red social. Las opiniones son de todo tipo. Hay quien lo felicita por este nuevo proyecto, "mucho ánimo Toni, estás haciendo un gran trabajo por esta provincia, dando la cara y con inteligencia", escribía uno de sus seguidores.

Pero también hay a quien le preguntan por qué no habla en valenciano en su mensaje. "He tenido que poner la voz para estar segura. ¿Se puede saber por qué hablas en español, Francés? ¡No lo entiendo de verdad!", comentaba una usuaria. Sea como sea el mensaje del alcalde de Alcoy no ha dejado a nadie indiferente, y de mometno cuenta con 48 retweets, 2 tweets citados y 59 me gusta.

