Carlos Mazón no descarta apoyarse en Vox para gobernar: "Es momento de superar prejuicios"

El presidente del Partido Popular en la Comunidadb Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha asegurado este lunes, al ser preguntado por la posibilidad de recibir el apoyo de Vox para llegar a la Generalitat, que ahora "es momento de superar prejuicios" y que las ideas y los proyectos "no pueden ser buenos o malos en función de un partido u otro".

"Te lo dice un presidente de Diputación -provincial de Alicante- que ha pactado dos años seguidos sus presupuestos con Compromís", ha resaltado Mazón, quien ha aseverado: "Si soy capaz de sentarme con ellos y aceptar sus propuestas porque son positivas para los valencianos, cómo no me voy a sentar con Vox, si entendemos que es un partido legítimo y con representación de valencianos".

En declaraciones a periodistas con motivo de la presentación de la III Gran Carrera del Mediterráneo, Mazón ha explicado que "es hora de hablar en política más allá de las siglas", al tiempo que ha expuesto que no existe razón por la que el partido que preside no pueda sentarse con ningún otro partido, mientras "las ideas sean coherentes con el programa del PP".

No obstante, Mazón ha afirmado que "lo más importante es consolidar este viento de cambio", en referencia a las encuestas que le sitúan como futuro President de la Generalitat, condicionado a un apoyo de Vox, un cambio que ve "muy impulsado desde Alicante, porque es donde gobierna el PP, donde se bajan los impuestos y donde defendemos a la hostelería".

"Valoro que cada día veo más ganas de cambio en la Comunidad. Percibo la ilusión de la gente que dice que ya está bien de casi siete años, dividiendo a la sociedad, con falta de agua y viendo que los Presupuestos Generales del Estado son lo que son", ha dicho.

Así, ha expuesto que valora positivamente que haya gente que quiera "otra manera de gobernar y de hacer las cosas". "No me extraña que cada día las encuestas digan que vamos mejorando y consolidando esa posibilidad de cambio", ha concluido.

Precisamente a finales de la semana pasada un sondeo electoral elaborado por Electrocracia a partir de 1.002 entrevistas telefónicas indicaba que El PP sería el partido más votado en la Comunidad Valenciana si hoy se celebraran elecciones autonómicas, que dejarían un empate técnico entre el bloque de los partidos del Botànic y el que podrían formar PP y Vox, con una ligera tendencia a favor de este último, lo que propiciaría un cambio de Gobierno.





Sigue los temas que te interesan