Solo un tercio de los municipios se apunta a la Agencia de Protección del Territorio de Puig en Elche

Un total de 183 municipios de la Comunidad Valenciana se han adherido a la Agencia de Protección del territorio, el nuevo osganismo adscrito a la Conselleria de Política Territorial que tendrá su sede en Elche. Es decir, que dos terceras partes de los ayuntamientos valencianos (en total hay 542) no pasarán de momento por la criba de fiscalización de esta entidad que pretende, entre otras cuestiones, "normalizar los cerca de 400.000 inmuebles fuera de regulación" que hay ahora mismo en la autonomía.

Esta entidad tiene, además, una importante función política: servir de ariete contra el discurso de la centralización de organismos y recurso en Valencia, algo que dinamita el manta de Ximo Puig contra Madrid pese a que, en la práctica, ese modelo se replica también dentro de su propia autonomía.

Además de la Agencia de Protección de Territorio, que tiene un carácter voluntario, la Generalitat ha trasladado la sede de la Conselleria de Innovación a Alicante esta legislatura, algo que se ha deshinchado cuando la mayor parte de los funcionarios siguen en la capital del Turia.

También se ha abierto una subsede del IVASPE y se ha vendido el despacho que tiene el director general de Turismo, Herick Campos, en el Invattur como una sede completa, cuando el personal de Turismo Comunitat Valenciana opera desde Valencia.

Lo que sí se ha ejecutado y que ha supuesto es una centralización de los recursos es el cerrar los centros de emergencias sanitarias de Alicante y Castellón para que se gestionen, de nuevo, desde la capital autonómica. La titular dfel área, Ana Barceló, sostiene que esta estructura estaba "obsoleta".

Con una sede provisional

En principio la Agencia de Protección del Territorio comenzará a funcionar en Elche antes de que finalice el año, tendrá su sede provisional en el centro de la ciudad y dispondrá de un presupuesto de más de tres millones de euros.

En una rueda de prensa, el director de la AVPT, Manuel Civera, ha anunciado que alquilarán unos locales de manera provisional frente al Ayuntamiento ilicitano para iniciar la actividad a finales de año, hasta que se licite el espacio definitivo.

Civera ha hecho estas declaraciones con motivo de la constitución del Consejo de Dirección de la AVPT, que, según el alcalde de Elche, Carlos González, convertirá a esta ciudad en un "referente en España y la Comunidad en materia de políticas de protección del territorio", además de "darle visibilidad y realce institucional".

Según González, localizar la AVPT en Elche significa "descentralizar y reequilibrar institucionalmente la Comunidad". Un planteamiento que, ha destacado, "forma parte de la visión territorial y administrativa del Consell y, en particular, del president Ximo Puig".

Por su parte, el conseller de Política Territorial, Arcadi España, ha señalado de manera telemática que la AVPT "no solo se dedicará a hacer cumplir el reglamento urbanístico, sino (también) a concienciar sobre el territorio y a no cometer errores del pasado, ni buscar culpables".

Se estima que a principios de 2022 ya funcionará a pleno rendimiento con una plantilla total de 35 funcionarios.

Sigue los temas que te interesan