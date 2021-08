Condenan a la Generalitat Valenciana por no pagar a la Universidad de Alicante su plan de financiación

La Generalitat ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) a desembolsar 771.599,32 euros a la Universidad de Alicante (UA) por los gastos ocasionados a causa de la demora en el pago del Plan Plurianual de Financiación 2010-17 de las universidades públicas valencianas.



La citada cifra representa los gastos financieros a los que tuvo que hacer frente la UA debido al retraso en la percepción de dichos fondos incluidos en la subvención de la Generalitat.



Ese plan plurianual para las universidades, que data de la época de Francisco Camps (PP) y que no llegó a implantarse debido a la crisis económica, dirigía 7.000 millones de euros a las cinco universidades públicas de la Comunidad para implantar los nuevos planes de estudios y posibilitar un marco estable, equitativo y previsible, según se anunció en su día.



La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con fecha del pasado 22 de junio y a la que ha tenido acceso EFE, dicta que el Consell afronte la cantidad reclamada por la universidad alicantina de 771.599,32 euros por el "pago tardío de las subvenciones nominativas reconocidas" en el plan.



De esta forma, el fallo rechaza la alegación presentada por la Generalitat sobre que el acuerdo del plan plurianual no constituye una norma reglamentaria propiamente dicha y que, por lo tanto, no surte efecto si no llega a haber dotación presupuestaria posteriormente.



En este sentido, el Consell ha argüido que los presupuestos de la Generalitat no incluyeron un crédito ni reflejaron partida económica alguna para respaldar ese plan plurianual firmado con las cinco universidades y que por tanto no existía obligación de pago, una postura que ha rechazado el TSJCV.

Adhesión del campus

Al igual que hicieran las otras cuatro universidades, el 15 de junio de 2010 el entonces rector de la UA, Ignacio Jiménez Raneda, se adhirió al sistema de pagos para el sector público de la Generalitat.



El posterior 24 de septiembre el Consell aprobó el Plan Plurianual de Financiación de las cinco universidades públicas valencianas que firmado solo seis días después en un solemne acto presidido por Francisco Camps en San Vicente del Raspeig (Alicante) por parte de los conseller de Economía (Gerardo Camps), de Educación (Alejandro Font de Mora) y los rectores Estaban Morcillo (U.València), Jesús Rodríguez Marín (UMH), Vicent Climent (UJI), Juan Juliá (UPV) y Jiménez Raneda (UA).



A causa de los retrasos, el 6 de marzo de 2018 la UA reclamó judicialmente el pago de los gastos financieros ocasionados.



El fallo estipula ahora que, además de ese perjuicio de poco más de 770.000 euros, la UA también reciba los intereses del dinero adeudado generados desde ese día.



El plan plurianual recogía que la Administración valenciana transferiría mensualmente a las universidades las cantidades asignadas (una doceava parte del dinero anual cada mes) y que si se producía un "eventual retraso", el Consell se comprometía a autorizar las operaciones de tesorería, endeudamiento o "cualquier otro tipo de instrumento financiero" necesarias para afrontar los pagos, con intereses de demora.



La sentencia, cuya ponente ha sido Mercedes Galotto, impone las costas al Consell con un límite de 1.500 euros y no es firme, por lo que cabe un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV en el plazo de 30 días.

