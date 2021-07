La hostelería alicantina pide a Ximo Puig que modifique el calendario de vacunación para priorizar a los jóvenes

La hostelería y el ocio alicantinos rechazan las nuevas medidas impulsadas por la Generalitat Valenciana para contener la expansión de la Covid en la región, que este jueves entró en "riesgo extremo", y piden al Consell que "modifique sus estrategias" para adaptarse al nuevo escenario.

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, consideró que el presidente Ximo Puig "está siendo excesivamente rígido en sus estrategias" e indica que "se impone un cambio de criterio". "Lo ideal sería modificar el calendario de vacunación para priorizar a los más jóvenes, que es donde se está concentrando la incidencia y los nuevos contagios", explicó a EL ESPAÑOL.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad, la mitad de los contagios en la Comunidad Valenciana se producen en jóvenes de entre 15 y 29 años. Y dentro de esta horquilla, la franja de entre 20 y 24 años es la que mayor porcentaje representa (19,3%), con una incidencia acumulada de 930 casos por cada 100.000 habitantes.

"No puedes ser tan rígido en tus estrategias, tienes que adaptarte. Y lo que está pasando es que tenemos un Gobierno que opta por las restricciones fáciles y por criminalizar a un sector concreto para tapar su deficiente gestión", afirmó.

"Todo es limitar o prohibir en lugar de ponerse a trabajar", agregó, "Y sobre todo en una comunidad donde el sector turístico mueve tanto dinero". Anca también hizo referencia a que la situación "está controlada en los hospitales" pese al aumento de contagios, y reiteró que la fórmula para atajar la crisis "pasa por priorizar la vacunación de los jóvenes y ralentizar la de los grupos intermedios".

Reunión con la Diputación

Anca hizo estas declaraciones después de una reunión, junto a otros representantes de la Coordinadora de Empresas de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH), con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien calificó de "desproprocionadas, injustas y discriminatorias" las medidas.

Según Mazón, "estamos en un momento controvertido, complicado e injusto para el sector, por lo que queremos ratificar nuestro compromiso, apoyo y defensa a la hostelería y el ocio nocturno". También reiteró su "rechazo a las medidas anunciadas porque nos parecen desproporcionadas, injustas y que se enfocan exclusivamente sobre un colectivo que lejos de ser el problema está siendo parte de la solución”.

Al respecto, el presidente manifestó que él hubiera planteado incluso "ampliar el horario de la hostelería y del ocio nocturno para minimizar los botellones y las fiestas privadas" como una de las muchas medidas "que se podrían tomar sin dañar al sector más afectado por la pandemia.

Mazón ha apostillado que, si de él hubiera dependido, "no habría discriminado de manera injustificada a la hostelería y al ocio nocturno, no anunciaría las mismas ayudas 20 veces y pondría en marcha, como lo estoy haciendo en la Diputación de Alicante, un plan a corto, medio y largo plazo". "Ya hemos bajado los impuestos, habilitado partidas extraordinarias para autónomos y profesionales e implementado un plan concreto para la hostelería”, agregó.

Según el responsable institucional, se tendría que haber reforzado la presencia policial en concentraciones ilegales y tomar medidas para restringir aglomeraciones en el ámbito privado. No despedir a 3.000 sanitarios a las puertas del verano y no establecer toques de queda selectivos que propician la movilidad entre poblaciones", dijo.

"Se trata de la no criminalización y de mantener el mismo criterio", insistió el presidente, quien ha apostillado que "si no se hubieran tomado decisiones injustas, sin señalar desproporcionadamente a quien no lo merece, estaríamos en otro escenario".