Mazón dice que el PSOE "antes o después premiará a Mata" por la defensa de sus imputados en el caso Azud

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este martes que el PSOE valenciano "antes o después premiarán" a su portavoz en las Cortes, Manolo Mata, por la defensa de los imputados en el caso Azud, en el que están implicados varios cargos socialistas.

Según Mazón, Mata, abogado de profesión, "está haciendo uno de los favores más importantes que nadie le ha hecho al Partido Socialista en estos 40 años". "Muy preocupados deben estar en el PSPV para poner y exponer al borde de la dimisión a su síndic y portavoz en las Cortes", señaló.



Mazón se ha pronunciado así en un comunicado difundido por su formación política, y también se ha referido sobre esta misma cuestión a preguntas de los periodistas en relación con la codefensa de uno de los principales imputados en el caso Azud por parte Mata.



"Me falta información. Me gustaría tener toda la información que de manera privilegiada tiene Manolo Mata sobre esa cuestión. Yo no me he personado en ninguna cárcel para tener información privilegiada; él parece que sí", indicó Mazón.

El presidente del PPCV hizo referencia al encuentro que mantuvieron en prisión el síndic del PSOE valenciano y Jaime Febrer, señalado como cabecilla de una trama de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones.



Y añadió: "Yo veo bastante preocupado al Partido Socialista con esta cuestión, tanto como para, incluso, poner al propio Manolo Mata casi al borde de la dimisión".



Preguntado sobre si ve compatible la portavocía en las Corts con la defensa de un imputado en el caso Azud, Mazón contestó: "Parece que el que no lo ve compatible ha sido el propio Mata, que ha dicho que si tuviera que elegir entre ser abogado y ser político, elegiría ser abogado".

"Pues al final no lo ha elegido porque, por lo que se ve, sigue manteniendo las dos cosas", consideró.

Además de al propio Febrer, la Guardia Civil detuvo en el marco de este caso al exvicealcalde de Valencia con el PP de Rita Barberá, Alfonso Grau, y al actual subdelegado del Gobierno en la ciudad, el socialista Rafael Rubio.

El tercer socialista imputado es el exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE, Pepe Catalunya. A todos se les investiga por una presunta trama de mordidas a cambio de favores urbanísticos durante el gobierno de Rita Barberá en la ciudad de Valencia.

De hecho, el imputado principal de la operación es el cuñado de la exalcaldesa, José María Corbín, quien ya fue detenido en una primera operación policial que tuvo lugar hace tres años.