Una emocionada Isabel Bonig deja el acta de diputada del PP valenciano: "Lo hago a mi pesar"

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado este jueves que deja el cargo de síndica del grupo popular en Les Corts Valencianes, y que renuncia también al acta de diputada autonómica.



En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse el lunes que no optará a la reelección después de seis años al frente del PPCV, Bonig ha indicado que ha dado ese paso atrás a su "pesar", porque le habría gustado tener "una segunda oportunidad de recoger el fruto después de tanto trabajo".



Bonig, que no ha podido evitar la emoción, se ha pronunciado así en un rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana y celebrada en la sede del PPCV unas horas antes de la reunión de la junta directiva en la que se convocará el congreso regional del partido para julio.

Rita Barberá

Al principio de su intervención, Bonig ha tenido recuerdos en primer lugar para su padre, Manuel Bonig, en enero de este año, del que ha recordado que era un histórico militante de la agrupación socialista de La Vall d'Uixò. También con lágrimas se ha acordado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. "Me equivoqué por pedir su reprobación en les Corts y pido perdón", ha dicho.

Oportunidad

"Me hubiese gustado demostrarle al pueblo valenciano que tenemos un proyeco para la comunidad", se ha lamentado a continuación la todavía líder del PP valenciano. Bonig ha reconocido que ya no cuenta con la confianza de la direccción nacional de Pablo Casado.

"A pesar de que dije que me presentaría a las primarias, por respeto a la institución, al partido y a las siglas que represento, pero sobre todo por respeto a los militantes que confiaron en mi, he decidido dar un paso al lado y no presentarme a las primarias", ha proseguido.

"Así que dejo paso a las personas que sí que gozan del beneplácito de Génova", ha añadido en alusión a Carlos Mazón, el presidente del PP de Alicante, convertido en la apuesta de Génova para ser el próximo president de la Generalitat.

Ayuso

"Siempre hemos dicho que la Comunidad Valenciana ha sido la avanzadilla del laboratorio de la izquierda", ha avanzado, para apostillar: "Humildemente sembré y recogí las bases de lo que Isabel Díaz Ayuso y otros compañeros han podido poner en valor ahora".

"Dije que quería un PP sin complejos, les suena ahora, y libramos una batalla a favor de la libertad, como la linguistica con más de 40 sentencias que avalan que el modelo de Ximo Puig es de imposición, o como la libertad de emprender, ya que llevamos la bajada de impuestos como bandera", ha señalado Bonig.

Críticas

En su intervención, Isabel Bonig ha aludido a una encuesta que hicieron en abril y que, según ella, les daba empate técnico con el PSOE. "Hay posibilidad de vuelco electoral", ha dicho. "El PP es el que más sube, del 19,1% al 28,2 que nos da esta encuesta de metroscopia", ha puntualizado.

"No me arrepiento de haber tomado las riendas del PPCV cuando nadie quería, y de dejarlas ahora que parece que todo el mundo las quiere", ha comentado en su siguiente argumentación, quien ha insistido a preguntas de los periodistas que le hubiera gustado presentarse a las primarias. "Pero la política es así".