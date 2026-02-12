Cientos de personas hacen cola en el centro de Madrid para celebrar San Valentín con Polly Pocket, Barbie y Monster High

San Valentín ya está aquí. Se trata de una fecha muy especial para muchas personas, especialmente para aquellos que tienen pareja, ya que es la excusa perfecta para vivir el amor a otra intensidad, elevándolo a un nivel especial. Es como llevar a otro plano una de las cosas más importantes que tenemos en la vida, ese vínculo que tenemos con la persona que nos acompaña en nuestros pasos día a día.

Y por ello, Mattel quiere celebrar con todos esos enamorados a los que no les avergüenza gritarlo a los cuatro vientos este momento tan íntimo del año. Una ocasión que la compañía ha aprovechado para ofrecer en el centro de Madrid una experiencia única para los amantes del coleccionismo.

La primera pop-up de muñecas Collector se consolida como un éxito absoluto, reuniendo a cientos de visitantes que han descubierto el vínculo que nace entre la nostalgia y la exclusividad, pero siempre de la mano de su ser más querido.

El kiosko de Mattel, ubicado en la glorieta de Bilbao, estará abierto hasta el 14 de febrero, en horario de 08:00 a 20:00 horas, para celebrar San Valentín de una forma distinta, desde el coleccionismo. Bajo el lema de la línea, 'dilo con una muñeca', la experiencia invita a elegir un regalo que trasciende lo material.

Un obsequio con alma, capaz de poner en valor historias que perduran y que ocupan un lugar tanto en nuestro corazón como en nuestra memoria colectiva. La respuesta del público ha superado todas las expectativas y el entusiasmo para acceder a visitar la pop-up ya es tendencia en el centro de Madrid.

Mattel arrasa en Madrid por San Valentín

La pop-up, completamente personalizada en rosa y negro, cuenta con una divertida dinámica de rasca y gana que permite a los visitantes participar por premios y sorpresas exclusivas para los fans de Barbie, Monster High y Polly Pocket.

Entre los premios se incluyen flores en tonos rosas (ambientadas en el estilo de Collector), muñecas de la exclusiva línea Collector de Mattel y productos oficiales de distintas franquicias como You Are The Princess, Lisciani, Playmobil, Artesanía Cerdá, Karaktermania o Arditex.

Además, los asistentes tienen un espacio único para capturar y compartir sus momentos, con fotos perfectas para San Valentín. También podrán adquirir directamente en el kiosko algunas de las muñecas de la línea Collector y llevarse a casa sus favoritas.

Mattel invita a todos los coleccionistas a visitar la Pop-Up de muñecas Collector hasta el 14 de febrero, en horario de 08:00 a 20:00, y vivir un San Valentín diferente gracias a una alternativa única que deja atrás los regalos repetitivos y apuesta por un detalle pensado para emocionar, recordar y permanecer en el tiempo.