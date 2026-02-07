GAES busca reforzar el valor del asesoramiento audiológico: "No se trata solo de tu audición, para nosotros, es tu vida"

La empresa GAES ha presentado recientemente su nuevo spot televisivo en un encuentro que ha trascendido la comunicación publicitaria para convertirse en un espacio de escucha, reflexión y concienciación sobre la salud auditiva. Un acto pensado para conectar con las personas desde la emoción y la realidad cotidiana, poniendo en el centro aquello que muchas veces pasa desapercibido: oír bien es vivir mejor.

La salida a la luz del nuevo spot, el más especial creado por la compañía, estuvo acompañado por una mesa redonda que contó con la participación de la figura más especial de la campaña, José Corbacho. El actor y humorista compartió su experiencia personal como persona con pérdida auditiva para reforzar su vinculación. Su testimonio sirve para visibilizar una realidad que afecta a millones de personas.

Más del 10% de la población en España declara tener pérdida auditiva, cifra que asciende al 12,3% entre los adultos. Por ello, el nuevo spot 'The special test Rooms' pone el foco en escenas cotidianas con las que muchas personas pueden verse reflejadas como conversaciones que se pierden, matices que desaparecen y momentos que dejan de disfrutarse plenamente.

Esta campaña refleja ese primer 'momento wow' que se produce cuando volver a oír bien permite reconectar con las personas y las emociones del día a día. Un efecto que muchas personas asemejan al de recuperar la visión. Una realidad especialmente relevante si se tiene en cuenta que solo el 39% de las personas con pérdida auditiva utiliza audífonos.

Con The Special Test Rooms y en línea con el posicionamiento de la marca que resumen en la frase "no se trata solo de tu audición, para nosotros, es tu vida", GAES reafirma su compromiso de demostrar que recuperar la audición es una cuestión de vida. Por ello, dispone de los dispositivos más innovadores y ofrece el mejor acompañamiento de expertos como sus audioprotesistas.

El mensaje de GAES

La clave no solo está en oír mejor, sino en volver a conectar con lo que da sentido a la vida. En este sentido, la nueva pieza creativa da continuidad a 'A Special Hearing Test', la campaña lanzada en 2024, reforzando la apuesta de la marca por acercar la salud auditiva a las personas a través de experiencias reales, cercanas y con un alto componente emocional.

En este contexto, GAES pone en valor el papel esencial de los audioprotesistas, profesionales que aportan conocimiento, cercanía y atención personalizada, no solo a nivel técnico sino también a nivel humano. Los audioprotesistas ayudan a aclarar ideas erróneas sobre la audición y los audífonos, mostrando que hoy en día los ajustes son mucho más efectivos.

Lo más importante es su acompañamiento cercano, el cual resulta clave para que cada persona viva una experiencia auditiva adaptada a sus necesidades, generando confianza y apoyo incluso en fases tempranas en las que todavía no se percibe una necesidad evidente.

Durante la mesa redonda se compartieron recomendaciones prácticas de los audioprotesistas de GAES, tales como evitar el uso de bastoncillos para limpiar los oídos, protegerse del ruido usando tapones o cuidar la exposición al agua con protectores adecuados, trasladando a los asistentes un valor claro y tangible: pequeñas señales de alerta y hábitos del día a día que pueden indicar una posible pérdida auditiva y que invitan a dar el primer paso hacia su cuidado.

Recomendaciones que no pueden faltar

Por ello, es importante prestar atención a señales como: tener dificultad para comprender conversaciones, especialmente en entornos con ruido; la necesidad de aumentar el volumen de la televisión u otros dispositivos electrónicos; y la presencia de zumbidos o pitidos persistentes en los oídos (acúfenos).

"El asesoramiento de un audioprotesista no es solo para quienes ya saben que tienen un problema auditivo, sino también para quienes empiezan a notar pequeños cambios o simplemente quieren cuidarse", destacó Carlos García Trillo, Chief Marketing & Digital Officer de GAES.

La participación de José Corbacho aportó una dimensión emocional al encuentro. Su testimonio ayudó a normalizar la conversación sobre la pérdida auditiva y a romper estigmas. Una experiencia compartida por quienes ya han dado el paso, ya que el 96% de los usuarios afirma que los audífonos mejoran su calidad de vida.

"Durante mucho tiempo no solo había dejado de oír, también había dejado de entender, y eso te va desconectando poco a poco de tu entorno y de tu vida. Volver a oír ha sido increíble, como volver a conectarme al mundo, a las conversaciones y a las personas", señaló José Corbacho.

Con esta iniciativa, GAES pone en valor el conocimiento y la labor de sus audioprotesistas y generando una conexión auténtica con la sociedad. Una propuesta que no solo presenta una campaña, sino que invita a escuchar mejor y a volver a disfrutar de los momentos que realmente importan.