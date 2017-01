Grand Theft Auto, reclamo de Netflix para promocionar Narcos

Narcos ha sido uno de los grandes descubrimientos en la historia reciente de las series. Las andanzas de Pablo Escobar, interpretado por Wagner Moura en la producción de Netflix, han conseguido cautivar a un público muy diverso y convertirse en una de las series imprescindibles de la plataforma. Se trata de uno de sus mayores reclamos junto a Stranger Things y sus promociones están especialmente cuidadas para causar la expectación que esperan sus seguidores.

A este respecto, el último movimiento de Netflix se ha basado en un videojuego que comparten ciertas premisas con Narcos y no es otro que la exitosa saga de Rockstar, Grand Theft Auto. A través de un anuncio, la plataforma de streaming presentaba una propuesta con la interfaz del videojuego, permitiendo a los presuntos usuarios a controlar a Javier Peña en una misión donde tendrían que perseguir a uno de los secuaces de Pablo Escobar, el cual quedaría señalado por una de las flechas que nos hacen ver a un NPC (personaje no jugable) por encima del resto. Todos los detalles del título están plasmados a la perfección mediante las armas, vehículos, vestuarios y demás elementos que encajan a la perfección con Narcos.

No obstante, el anuncio ha durado mucho de manera oficial, ya que Netflix lo ha retirado de todos sus canales promocionales. No obstante, la magia de Internet ha vuelto a hacer de las suyas y está disponible gracias a determinados usuarios. De este modo, cualquier que quiera ver con sus propios ojos de qué es capaz Grand Theft Auto: Medellín, que es como se ha bautizado este ficiticio videojuego, puede hacerlo a través de YouTube.

Por el momento no se han ofrecido razones por las que el anuncio promocional haya sido retirado, pero todo apunta a que Rockstar podría haber reclamado derechos de autor ante las imágenes presentadas. Posiblemente Netflix ya haya conseguido causar el impacto deseado y captar la atención del público de cara a lo que llegará a Narcos en próximas fechas.

No es la primera vez que este tipo de movimientos generan controversia respecto a la serie de Pablo Escobar, ya que en la campaña promocional navideña, donde en uno de sus carteles podía leerse “Oh, blanca Navidad”, haciendo una referencia que todo el mundo puede identificar siguiendo el argumento de la serie o la vida del narcotraficante. No se puede decir que Netflix no sepa cómo poner sus producciones en el ojo mediático.