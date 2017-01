Nintendo Switch confirma su lanzamiento el 3 de marzo a un precio de 299 dólares

Nintendo Switch ya cuenta con fecha de lanzamiento determinada y precio. Durante su presentación oficial, Nintendo ha desvelado numerosos detalles que llegarán el próximo mes de marzo junto a la nueva consola. En concreto, será el día 3 de dicho mes cuando Switch aterrice en todo el mundo y, de este modo, trasladar un nuevo nivel de jugabilidad y diversión en el sector del entretenimiento interactivo. Su precio de salida será de 300 dólares; aunque aún no se ha confirmado cuánto costará en Europa, todo apunta a que se mantendrá en los 300 euros.

Entre algunas de las características principales que se han anunciado, destaca que Nintendo Switch contará con un sistema online que se pondrá en marcha el próximo otoño. La noticia destacada a este respecto es que será el primer servicio en línea de pago de Nintendo, desde donde aseguran que se aportarán más detalles y características en futuras fechas, por lo que tocará esperar para conocer los motivos. En otro orden de cosas, se ha destacado que la batería de la consola fuera de la base tendrá una duración de entre 3 y 6 horas, dependiendo de la exigencia de los juegos.

Unos juegos que conforman un catálogo en desarrollo de más de 80 títulos, entre los que se han destacado tres nombres principales. El gran anuncio, como no podía ser de otra manera, lo ha protagonizado The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cuya fecha de lanzamiento se ha confirmado para el 3 de marzo, por lo que será un título de lanzamiento de la consola. Sin duda, será el juego que se encargue de atraer al público en las primeras semanas de vida de Nintendo Switch.

No obstante, también han llegado algunas sorpresas en relación a nuevos anuncios, entre los que destacan Splatoon 2 y Super Mario Odyssey. En lo que se refiere a la secuela del shooter de tinta de Nintendo, se ha confirmado que llegará en verano de 2017 y que mantendrá la esencia de su primera entrega, contando con multijugador cooperativo para cuatro jugadores y diversas novedades en mapas y armas. La revolución la ha protagonizado el fontanero más famoso de los videojuegos con Super Mario Odyssey. El título se hará de rogar, ya que llegará en Navidad de 2017, pero será un juego de plataformas de mundo abierto al más puro estilo de Mario en localizaciones del mundo real.

Otros de los juegos que conformarán el catálogo de Nintendo Switch son The Elder Scrolls V: Skyrim, FIFA 18 (en el momento en que llegue al resto de plataformas), Mario Kart 8, Xenoblade 2, Fire Emblem Warriors, ARMS o 1-2 Switch, aunque se esperan muchos más anuncios durante las próximas fechas. Sin duda, con esta nueva consola comienza una nueva era para la gran N en el mundo de los videojuegos y lo hará rodeada de sus grandes franquicias.