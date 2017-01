“NiOh es un juego que disfrutarán los amantes de los grandes desafíos”

2017 apunta a ser un año más que prometedor y ambicioso respecto a lo títulos que se avecinan en los próximos meses. Incluso una nueva consola, Nintendo Switch, se sitúa en el horizonte más cercano. No obstante, ya comienzan a aparecer algunos juegos a los que habrá que tener muy presentes. Resident Evil 7 está a la vuelta de la esquina para iniciar el camino durante el mes de enero, pero el mes venidero también comenzará con fuerza gracias a una nueva licencia que está causando un gran revuelo.

Se trata de NiOh, videojuego al que ya se ha denominado en innumerables ocasiones como “el Dark Souls japonés”. Y es que la propuesta de esta nueva propiedad de Team Ninja bebe directamente de los elementos que se han podido ver a lo largo de los años en la franquicia de From Software, aunque con una identidad propia que discurre en el siglo XVII con numerosos elementos de la cultura japonesa. Desde AlfaBetaJuega hemos tenido ocasión de hablar con Yosuke Hayashi, director de NiOh, para conocer qué propone su nuevo videojuego y lo que encontrarán los usuarios a partir del 8 de febrero, en exclusiva para PlayStation 4.

Uno de los principales aspectos que se preguntan los jugadores de cara a NiOh es el tipo de juego que es y en qué genero estaría englobado. Hayashi lo define como “un juego que pertenece al género que podríamos denominar Deep Challenging Combat. Un nuevo tipo de videojuegos que pretende ofrecer retos en combates muy difíciles y en donde se combinan varios elementos de otros juegos. Habrá que esquivar, asestar golpes, etc. Pero por otro lado tampoco se puede negar que no haya que pensar, NiOh te obliga a pensar antes de hacer nada. No basta con tener buenos reflejos y habilidad. También te pide planear desde fuera de la pantalla el modo en el que vas a actuar. Si vas de frente, por muy bueno que seas con los controles es posible que una particularidad de este enemigo haga que mueras”. Por supuesto, el creativo nipón también destaca que habrá grandes dosis de acción.

Lejos de desmarcarse de la comparativa que se ha estado realizando durante los últimos meses respecto a Dark Souls, desde Team Ninja son consciente de que NiOh es una apuesta similar a la exitosa franquicia creada por From Software, aunque cuenta con numerosos matices diferenciadores. “Creo que principalmente la ambientación es lo que nos va a distanciar de Dark Souls. Mientras que este juego tiene lugar en una época medieval europea, el nuestro se desarrolla en el Japón de principios del siglo XVII. Los escenarios, la historia, las armas; todo ello nos hace ser un juego con identidad propia”. De este modo, la inspiración de la saga Souls pertenece al terreno jugable, mientras que la ambientación y el argumento serán clave para aportar un tinte de aire fresco.

Otro de los puntos de referencia de NiOh es su dificultad. Durante las versiones de prueba del juego, los usuarios que tuvieron acceso a las mismas destacaban que se trataba de un título exigente. Sin embargo, Yosuke Hayashi considera que se trata de un juego que propone retos lógicos, en lugar de una dificultad desmedida. “Nuestro objetivo no ha sido crear un juego difícil que haga que el jugador se frustre. Nuestra misión ha sido ofrecer al jugador un reto para que se esfuerce, para que piense cómo superarlo y especialmente para que se sienta bien una vez que lo haya conseguido. Una vez superadas estas pruebas creemos que el jugador se sentirá realizado y con ganas de más. […]Pienso que Ni- Oh va a ser disfrutado por multitud de jugadores. Especialmente por los amantes del desafío”.

Por último, también quiere destacar que NiOh es una gran oportunidad para el público occidental de conocer la cultura y mitología japonesa, aportando grandes dosis de conocimiento con personajes reales de la historia del país del Sol Naciente. “El juego se desarrolla en el Japón del año 1.600. En esta época sucedieron muchos hechos importantes en la historia de este país y hemos incluidos nombres importantes de personajes reales que no solo estarán presentes a modo de “cameo”. Los jugadores también asistirán a eventos importantes de la historia Japonesa como se podrán ver en algunos eventos de Ni- Oh y que te animo a que veas. Si tienes algún amigo japonés, sin duda podrás mantener una conversación sobre estos nombres porque él los conocerá ya que es lo que se estudia en las escuelas. El mismo protagonista, un extranjero que llega a este país y vive como un samurái, también existió de verdad: William Adams”.

NiOh llegará a PlayStation 4 el próximo 8 de febrero con el objetivo de alcanzar un gran éxito y presentar batalla a un líder indiscutible en su género como se ha convertido Dark Souls. Desde luego, la propuesta tiene todos los ingredientes para conformar una gran receta del catálogo de la consola de Sony, cuyos usuarios siempre aceptan un gran reto como el que propone este juego de Team Ninja.