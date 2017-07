The Fast and The Furious "inspira" un robo de 500.000€ en iPhones

Escena de la película The Fast and The Furious, no del robo

En la madrugada del pasado sábado cinco ciudadanos rumanos fueron arrestados al ser sospechosos de haber robado el contenido de un camión en marcha. La policía holandesa sospecha que son los culpables, además, de otros 17 robos similares durante los últimos dos años y pasarán a disposición judicial el próximo martes.

Los detenidos operaban en la frontera entre la locura y las escenas de acción al más puro estilo Hollywood: de noche, se acercaban a toda velocidad al camión que transportaba la mercancía, dos individuos salían por el techo solar y se encaramaban en el capó para abrir la puerta trasera y traspasar la mercancía. En el caso del último robo fueron iPhones por valor de cerca de 500.000 euros que ya han sido recuperados y restituidos.

Modus operandi popular

Tal y como se puede ver en el siguiente vídeo grabado por la policía rumana, esta metodología es bastante común en este tipo de bandas que tiene por objetivo saquear de la manera más rápida y peligrosa objetos fácilmente vendibles en el mercado negro.

En el caso del vídeo, los ladrones no se llevaron nada, tal vez porque no les gustaba la mercancía que había dentro, pero podemos ver cómo se mueven con total facilidad a grandes velocidades entre dos vehículos en movimiento. Parece más a una escena de propia de la película The Fast and the Furious.