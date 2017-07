Los tuits sobre la declaración de Rajoy que sí han sido pertinentes

Las preguntas no eran pertinentes, pero en Twitter no hay ningún Presidente del Tribunal que corte los tuits -y así campan los trolls a sus anchas-. Como no podía ser de otra manera la declaración de Mariano Rajoy por el caso Gürtel ha ocupado los trending topics.

Ante #Rajoy, Audiencia, Mariano, Gürtel y los hashtags propuestos por los programas de televisión solo han podido resistir #FelizMiercoles, #DiaDeLosAbuelos y el eterno hashtag promocionado por Hawkers.

El Presidente de la Audiencia y su cita del día "la pregunta no es pertinente" y las prisas que ha metido a los presentes han sido los grandes protagonistas, pero también la memoria de Rajoy.

Rajoy jura decir la verdad sobre un ejemplar del Marcahttps://t.co/qbyDQrLEnN — El Jueves (@eljueves) 26 de julio de 2017

Conectamos con la Audiencia Nacional. pic.twitter.com/p1I8PfuZrJ — Alejandro González (@Alexicko) 26 de julio de 2017

este Berlanga es un genio dirigiendo este #Rajoygurtel — Mr.ED (@twiiited) 26 de julio de 2017

"La respuesta es de alguna manera coherente"Todos muy concretos. — JRMora ✏️ (@JRMora) 26 de julio de 2017

Rajoy se acaba de referir al PP como "ese partido". Un día acabará refiriéndose a sí mismo como "ese yo". — Fer González Gonzo (@a_lo_gonzo) 26 de julio de 2017

- A ver, alumno Mariano. Háblenos de los fenicios pic.twitter.com/SNzjkN3b2W — Revista Mongolia (@revistamongolia) 26 de julio de 2017

Mariano Rajoy ejerciendo en Genova 13. pic.twitter.com/fvQOJB4JAN — Capilla (@baker_221_Adler) 26 de julio de 2017

"No parece un razonamiento muy brillante". Don Mariano Rajoy Brey.No se pueden hacer juicios con gallegos. No es serio. — Martin McKnife (@Martin_McKnife) 26 de julio de 2017

La taquigrafista del juzgado de la Gürtel: antes y después de la declaración de Rajoy. pic.twitter.com/Q5jikDsQpL — ZOTON (@catacerca) 26 de julio de 2017

España es ese país en el que la Audiencia Nacional todavía utiliza Windows XP. El I+D es para cobardes. #DeclaraRajoyARV #Rajoy pic.twitter.com/BbkexJynIh — Roma Calvo (@romacalvo) 26 de julio de 2017

Por 50€ díganos nombres de implicados en la trama Gürtel, como por ejemplo: Luis Bárcenas.1,2,3 responda otra vez.#DeclaraRajoyARV pic.twitter.com/lAqfDgx7GS — Tormenta D.™ (@tormentad) 26 de julio de 2017

—¿Qué puede decirnos sobre Gürtel?—No conozco de nada a ese señor. pic.twitter.com/9BG6mdFBiL — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) 26 de julio de 2017

- ¿Se llama usted Mariano Rajoy?- Que yo recuerde no#DeclaraRajoyARV — Sergio (@Sergetsus) 26 de julio de 2017

El juez tiene más ganas de irse a casa que el propio #Rajoy — Doctor Watson (@eljodidodoctor) 26 de julio de 2017

Madre mía. El presidente del Tribunal riñe al letrado de ADADE y a Rajoy. La sala ríe. Y así todo. Esto no podía ser normal, estaba claro. — Inés García (@inesgcaballo) 26 de julio de 2017

-Se le nota nervioso...-¿A Rajoy?-No, al juez. — Jordi Évole (@jordievole) 26 de julio de 2017

Tener un jefe como Rajoy es un chollo. No conoce a nadie de los que trabaja con él ni se preocupa por lo que hacen. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 26 de julio de 2017