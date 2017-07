Paint nos abandona: su legado resumido en dibujos horribles y magníficos

Tras 35 años en nuestros ordenadores, Paint dejará de recibir novedades con la próxima actualización de Windows. Hacer garabatos en el programa de dibujo ha sido un pasatiempo tan eficaz como el Solitario o el Buscaminas. Será precario, pero todos lo hemos usado, y lo amábamos.

Sus trazos característicos y su forma de rellenar con color plano las figuras son características y fácilmente reconocibles. Su estética inunda buena parte de los memes más conocidos de la actualidad.

Hoy en día existen programas de edición de imagen poderosísimos, pero Paint tiene un lugar en el corazón de toda una generación. Y si no, basta con echar un vistazo al subreddit que hay dedicado a dibujos casposos hechos con Paint, donde podemos encontrar auténticas perlas:

Charizard from ShittyMsPaint

Dibujos que no creerás están hechos con Paint

Sin embargo, no te equivoques. En Internet hay mucha gente con mucho tiempo libre y, como vemos en Smosh, no todos los dibujos hechos con Paint son masas de colores apenas reconocibles como dibujos por sus trazos. Algunos no creerás que han sido creados con la rudimentaria herramienta de Windows:

En estos vídeos podemos ver la destreza de estos autores.

Quién llora por Microsoft Paint

Como era de esperar, la triste noticia del final de Paint ha tenido su eco en las redes sociales, que han convertido al fenecido programa en trending topic:

Yo vivía con la ilusión de que pusieran la opción de hacer Stories en el Paint. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 24 de julio de 2017

Muchas lágrimas derramadas por la muerte del Paint, pero no recuerdo ni una sola lágrima tras la muerte de la Encarta. DOBLE MORAL. — Chucki (@chuckiclampy) 24 de julio de 2017

El paint desaparece, pinta mal la cosa — Ache (@soynormal) 24 de julio de 2017

Mucha pena con el Paint, PERO. pic.twitter.com/sAefSjTUs5 — The Last Monkey (@_RogerSmith_) 24 de julio de 2017

El Paint siempre saludaba. — Bien (@TraedRuffles) 24 de julio de 2017

No podéis hacer eso. El Paint es el Photoshop de los torpes como yo. — Super Falete (@SuperFalete) 24 de julio de 2017