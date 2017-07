Este vídeo de British Airways tiene mejor reparto que muchas películas

Con os pasajeros cada vez más acostumbrados a volar, a las líneas aéreas les puede costar más de lo habitual captar el interés a la hora de explicar las normas de seguridad. Por eso, British Airways ha decidido lanzar un nuevo vídeo con un reparto que dejará alucinados a los viajeros.

En formato 'making of' el formato arranca con el oscarizado Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) presentándose al casting. "¿Has grabado algún vídeo de seguridad aérea?" le el responsable del vídeo, interpretado por el cómico Asim Chaudhry. "No, solo he hecho películas" responde él. "Concéntrate, esta puede ser tu gran oportunidad", le aconsejas.

A continuación desfilan la actriz (En busca de la felicidad), el chef Gordon Ramsay (presentador de la versión americana de Pesadilla en la cocina), Ian McKellen (Gandalf en El Señor de los Anillos), Warwick Davis (Willow) o Gillian Anderson, la mítica Dana Scully de Expediente X. Y no hay nada inglés sin una pequeña participación de Rowan Atkinson, Mr Bean.

El vídeo comenzará a mostrarse en los vuelos de la aerolínea a partir del mes de septiembre. Además, también busca animar a los pasajeros a realizar donaciones a obras de caridad a través de un sobre que encontrarán en sus asientos.

Otros videos de seguridad aérea sorprendentes

Ni mucho menos se trata del la primera vez que una aerolínea trata de sorprender a sus usuarios con un vídeo sorprendente. Basta con recordar el que realizó Air New Zeland con motivo del estreno de El Hobbit:

La empresa también mostró uno similar basado en Los hombres de negro:

Mientras que Virgin apostó por un espectacular baile:

Mientras que Qatar Airways aprovechó el patrocinio del Barcelona para contar con algunas de sus estrellas: