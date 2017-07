Le dice a su novia que va a tomar algo y acaba en Ibiza

Parece que este es el año de las escapadas a espaldas de la pareja. Si hace poco contábamos la historia de un mexicano que se iba a ver a su selección a Rusia mientras le decía que a su mujer que iba a por tabaco, ahora nos encontramos a un galés que se va un fin de semana a Ibiza, aunque esta vez sí que se lo ha dicho a su pareja.

La prueba de que avisó a su novia

Gareth Kelly le dijo a su novia a través de WhatsApp que se iba al aeropuerto con rumbo Ibiza para descansar un poco del fin de semana. Aparentemente había estado ayudando a su hermana en una mudanza durante todo el día y, después de tomarse unas pintas en el bar con sus amigos, surgió la feliz idea. A decir verdad, a todos se nos ha ocurrido algo así aunque pocos lo hayan hecho.

Su novia no daba crédito a lo que le estaba contando. No podía ser cierto que a medianoche su pareja se fuese con sus amigos a Ibiza. Pero no tuvo más remedio que creérselo cuando vio las actualizaciones de Snapchat de Gareth. Primero en el aeropuerto de Cardiff, donde no pudieron subir al último vuelo hacia Ibiza, así que decidieron cambiar de punto de partida. En Bristol encontraron un vuelo a las 6:30 de la mañana así decidieron hacer noche en las instalaciones.

En el aeropuerto

Su novia comenta que estas decisiones impulsivas son muy comunes en Gareth y que es de ese tipo de personas que sabe convencer a los demás de sus planes. De hecho, tan sólo tuvo que enviar un mensaje a su jefe diciéndole que no podría ir a trabajar los próximos días y no tuvo ningún problema.

Gareth en Ibiza

Hannah, que es así como se llama la paciente novia, está esperándolo en casa con la envidia por las nubes viendo las fotos de su chico en la piscina y piensa en la venganza nada más vuelva de su escapada.