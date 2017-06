¿Qué fue de los miembros de Parchís? Un documental busca financiación para contártelo

"Discos Belter da la oportunidad a niños de 8 a 12 años que canten bien y tengan buen sentido del ritmo, para la formación de un conjunto infantil y grabar discos". Con este anuncio, publicado en verano de 1979 en varios diarios de Barcelona comenzaba un proyecto que culminaría en veinte discos y siete películas en solo seis años y sus correspondientes giras. Tino Fernández era la ficha roja, Yolanda Ventura era la ficha amarilla, Gemma Prat era la ficha verde, Frank Díaz era la ficha azul y David Muñoz era la ficha blanca -el dado-. El grupo era Parchís.

Llegaron a actuar en el Estadio Azteca en Ciudad de México o el Madison Square Garden de Neoyorkino y el mismísimo Maradona -en pleno apogeo futbolístico- fue su anfitrión en Argentina. Esta historia de éxito y fama podría ser difícil de digerir para un adulto, pero en este caso sus protagonistas eran niños de apenas diez años.

34 años después de la separación del grupo, un documental busca en Verkami la financiación para explicarnos qué fue de los miembros del grupo y cómo ese sueño vivido en la infancia les ha afectado.

Un documental centrado en las historias humanas detrás del fenómeno

"¿Cómo se vive la fama desde la perspectiva de un niño? ¿Y cómo se asimila esta etapa pasada cuando uno ya es adulto? Es precisamente esta convivencia entre su pasado y su presente otro de los puntos que el documental quiere enfatizar", explica Daniel Arasanz director y guionista del documental, que ya dirigió Venid a las cloacas: La historia de la Banda Trapera del Río o El peor Dios.

"Richard Royuela, guionista e ideólogo del proyecto, fue quien me llamó para decirme que quería lanzarse en esta aventura y si me quería sumar. Yo le dije primero que estaba sorprendido de que pensará en mi, pero al cabo de los cinco primeros minutos de conversación ya vi que la idea que tenía en mente en Richard se alejaba del amarillismo desde el que con tanta frecuencia se ha tratado el grupo y a medida que me iba explicando más y más detalles de la banda me iba llamando cada vez más la atención por todo el potencial de la historia".

Un juego divertido y cachondo que pasó a ser un trabajo divertido y cachondo

"Este documental creo que nos permite adentrarnos en un caso casi diría paranormal dentro de la música española. Estamos hablando de cinco niños que se conviertan en un fenómeno musical mundial, con todas las repercusiones que eso ha tenido en su vida personal" explica Arasanz. "No diré ni mucho menos que fueron explotados, es un término que se utiliza mucho desde fuera a la hora de hablar de la relación entre el grupo y la industria pero que incluso la propia banda se niega a utilizar. Como nos dijo Tino, poco a poco paso de ser un juego divertido y cachondo a un trabajo divertido y cachondo"

Tras tres años de preparación, el documental cuenta con la colaboración de Movistar+ y esperan poder recaudar a través del crowdfunding los 40.000€ que les faltan para poder hacer realidad el proyecto.