Guía para ofender a todo un país usando colores que no hay en su bandera

Hay pocas cosas más viscerales que el sentimiento patriótico. Me sorprende que el ser humano se pueda sentir orgulloso de un accidente, de algo que no ha decidido y que no puede decidir al nacer. Pero existe y los sentimientos hay que respetarlos.

Sin embargo, en Internet nadie ha dicho que se deban respetar esos sentimientos. De hecho nadie lo hace y con la excusa del humor se están llegando a extremos francamente preocupantes. Pero divertidos, todo sea dicho y es en éso en lo que me voy a centrar.

Hace un par de días, en Twitter se compartió esta imagen que me pareció un acierto.

Fan de quien haya hecho esto pic.twitter.com/URcBPmMMkM — Patricia Castro (@_espatricia) 23 de junio de 2017

Y empezando a tirar un poco del hilo, encontré algunos que son francamente hilarantes:

Algunos tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial:

Otros se centran más en la actualidad política:

Y otros simplemente son punzantes observaciones:

¿Llegaremos a ver memes con las banderas autonómicas de España? Sin duda.

Cómo crear tu propio meme

Si te sientes creativo y tienes ganas de ofender a alguien aquí tienes unos consejos para crear tu primer meme de banderas ofensivas:

- Céntrate en 3 clichés del país del cual quieres hablar: 2 positivos y 1 negativo

- Relaciona los dos positivos con los colores que sí están en la bandera

- Usa el negativo con un color que no esté en la bandera

Ya tienes tu meme ofensivo.

Si eres daltónico como yo busca países con banderas con colores que distingas (Francia, Reino Unido, USA) y evita los países que crearon banderas antidaltónicos (Portugal, Italia, Bolivia) o sino, siéntate y disfruta.