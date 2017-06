No tan elemental, querido Watson: Frases que jamás dijeron sus protagonistas

Las frases pegadizas son tal que así: se pegan a nuestro conocimiento como también se pega la camiseta a la piel en pleno verano. ¿Para qué pensar una frase si quedamos como Dios recitando una vox populi? Sobre todo si dicha frase nos hace parecer más cultos, por más que el personaje a quien alude no la haya dicho nunca.

Pongámonos en situación. ¿Cuántas veces has escuchado y dicho la célebre frase de Sherlock Holmes "Elemental, querido Watson"? Incontables, seguro. Pues bien: Sherlock jamás la dijo. Arthur Conan Doyle no la escribió nunca en sus novelas del conocido detective; por más que, tal y como explican en Today I Found Out, Holmes sí utilizase en diversas ocasiones el "elemental" además del "querido Watson"; aunque por separado y en historias diferentes. La frase completa se popularizó en las películas creadas a partir de las novelas de Doyle, pero fue el escritor y periodista Pelham Grenville Wodehouse quien la escribió por primera vez.

"Bond, James Bond"

Pose seductora y con un Martini en la mano, esta frase es la primera que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el célebre agente del MI6. Sin embargo, es fruto de las adaptaciones al cine: el personaje original de las novelas de Ian Fleming jamás dijo la citada frase. La primera vez que se pronunció lo hizo Sean Connery en "Dr. No", de 1962.

Teletranspórtame, Scotty

Una de las frases franquicia de Star Trek, la orden con la que el capitán James Kirk reclama que lo transporten a bordo de la Enterprise. Se ha convertido en una coletilla recurrente entre los aficionados de la ciencia ficción de todo el globo, especialmente en su versión inglesa "beam me up, Scotty", pero lo cierto es que ni en la serie original ni en las películas fue pronunciada.

Se usaron construcciones parecidas como "dos para teletransportar" o "teletranspórtanos fuera de aquí, Scotty". Lo más parecido que se llegó a usar fue "Scotty, teletranspórtame" en la película Star Trek IV: Misión, salvar la Tierra. Frustrante.

"El fin justifica los medios"

Esta frase, atribuida al filósofo político y escritor italiano Nicolás Maquiavelo (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli), sirve para todo. Justificar un madrugón en vacaciones para ser el primero en el bufet del desayuno, invadir el país vecino... La habremos dicho mil veces en otros tantos contextos, pero Maquiavelo jamás la pronunció o escribió.

Hay varias teorías en torno al origen. Una de ellas es que la frase proviene de una edición anotada de "El Príncipe", obra del propio Maquiavelo. Pero ¿anotada por quién? Por el mismísimo Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. No hay duda de que su visión política casaba a la perfección con la frase.

Otra de las teorías, según explica Alfred López, es que la frase es originaria de un texto en latín escrito por el teólogo alemán Hermmann Busenbaum en 1645. "Cum finis est licitus, etiam media sunt licita": "cuando el fin es lícito, también son lícitos los medios".

"Yo Tarzán, tú Jane"

Es una de las célebres citas que hemos visto en incontables películas de Tarzán, empezando por los clásicos de Johnny Weissmüller. Hombre criado en la selva desde niño, exploradora que se enamora de él y le enseña tanto el lenguaje hablado como las costumbres humanas... Y un pobre Tarzán con una verborrea escasa e inversamente proporcional a sus músculos. ¿El problema? El personaje original de las novelas de Edgar Rice Burroughs jamás pronuncia la frase.

"Tócala otra vez, Sam"

Hemos dicho esta frase multitud de veces con ese aire melancólico de Humphrey Bogart mientras nos calzábamos el sombrero imaginario, pero toca romper la ensoñación: la famosa cita no aparece en Casablanca. Sí se acerca en boca del personaje de Ilsa interpretado por Ingrid Bergman: ella pronuncia "Play it, Sam" (tócala, Sam) y "Play it once" (tócala una vez). ¿Por qué se trasladó al imaginario la cita combinada?

La confusión por la frase mal atribuida a la película se origina por un film posterior de Woody Allen que se llama justo como la frase hecha: "Play it again, Sam" (Sueños de un seductor). En la película Woody habla con un Humphrey Bogart imaginario, ingrediente que acabó consagrando el "Tócala otra vez Sam" a la mítica Casablanca.

Casablanca dejó para la historia una buena colección de frases de cine. "Siempre nos quedará París", "Creo que este es el principio de una bonita amistad", "El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos"... Esta iría perfecta para despedirnos de nuestro amor de verano.