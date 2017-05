"Vete a México": una mujer latina denuncia un incidente racista en un supermercado de EEUU

Eva Hicks es una mujer de origen latino que el pasado lunes estaba haciendo la compra en el supermercado Walmart de Betonville, una ciudad del estado de Arkansas (Estados Unidos) en la que reside. En un momento dado, según ha relatado Hicks, se produce un incidente con otra clienta que se molesta cuando le pide permiso para coger unas medicinas de la estantería.

Después, como puede verse en un vídeo grabado por la afectada, la señora le reprocha su condición de extranjera. "Vuélvete a México", se escucha decir a la mujer en la grabación que Hicks compartió en su cuenta de Facebook. "Vete. Vuelve a dónde quiera que seas", continúa diciendo muy enfadada su interlocutora mientras Hicks le pide que no sea maleducada. "Estás en América", replica ella. "Este no es tu país y no os queremos aquí", insiste mientras se encara también a una tercera persona que sale en defensa de Hicks.

"Nunca en mi vida pensé que algo así podría ocurrirme. A mí. En un simple viaje al supermercado después de un duro día de trabajo" escribió la afectada en Facebook en un post invitando a sus amigos a difundir los hechos. Hicks compartió el vídeo del incidente la jornada del 23 de mayo y desde entonces suma 20 millones de reproducciones en Facebook y ha sido compartido por más de 270.000 personas. "Amo este país y voy a quedarme en este país", señala Hicks en el post.

Latino woman needs medicine, says "excuse me" @WalMart to get it. White woman tells her to leave America then calls another woman "nigger" pic.twitter.com/l7j5YBTlWP