¿Cuántas referencias 'peliculeras' y 'seriéfilas' eres capaz de pillar en la apertura de los Globos de Oro?

¿Sufres adicción por las series? ¿Te encanta el cine friki y lo proclamas con orgullo? ¿Y no le haces ascos a aderezarlo todo con un perfecto número musical? Entonces eres la clase de espectador que Jimmy Fallon tenía en mente para su vídeo de apertura de la gala de los Globos de Oro. En apenas dos minutos transforma la alfombra roja en un Busca a Wally de referencias a los hitos de lo mejorcito de la cultura pop de 2016, un vídeo para ver y volver a ver hasta cazarlas todas.

La principal referencia, sin embargo, es difícilmente reconocible para el espectador español, ya que se trata de una película que se estrenará en nuestro país el viernes 13: como si de una premonición se tratase, el vídeo del cómico parodia La La Land, la histórica triunfadora de la noche. Con siete Globos de oro, incluidos el de mejor director para Damien Chazelle y el de mejores intérpretes para sus protagonistas Emma Stone y Ryan Gosling, se ha convertido en la más premiada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Pero tenemos el tráiler para averiguar que de La La Land toma la sintonía y la idea de un número de baile en medio de un atasco, así como las bailarinas con vestidos de vivos colores. El piano en el que un Fallon de flequillo colgante pasa de la humorista Tina Fay en favor de partenaires como Ryan Reynolds y Justin Timberlake para culminar en un número de baile entre las estrellas también parodian escenas de esta misma película.

Pero centrémonos en los dos primeros minutos del vídeo y concentrémonos en pillar todos los guiños frikis de los que somos capaces en un primer visionado:

¿Ya? Ahora, vamos a repasarlo con más calma...

El sector australiano

Nada más salir de la limusina en la que se encuentra atrapado por el atasco de camino a los Globos, Nicole Kidman se une a Fallon. La actriz australiana estaba nominada como mejor actriz de reparto por Lion, pero perdió ante Viola Davis. Poco después hará acto de presencia un soldado de la II Guerra Mundial, un guiño a Hasta el último hombre de Mel Gibson estrenada el pasado diciembre en España.

Amy Adams y los trajes de protección

Kidman da paso a otra estrella que escolta al cómico de camino al origen del atasco. Se trata de la protagonista del film de ciencia ficción La llegada, en el que unos científicos intentan comunicarse con un gigantesco objeto alienígena, como prueban los dos personajes con trajes de protección ambiental que se unen a la comitiva. Adams se quedó sin Globo a la mejor actriz dramática frente a Isabelle Huppert.

El Ford Bronco blanco

Por fin encontramos al responsable del embotellamiento, un todoterreno reconocible para los seguidores de El pueblo contra O.J. Simpson: American Crime Story de Netflix, ganadora de la mejor miniserie: se trata del vehículo en el que el jugador de fútbol americano convertido en estrella de cine mantuvo en vilo al país durante una jornada en los 90 mientras huía por las autopistas de Los Ángeles mientras era investigado por asesinato.

Los actores de la serie hacen su aparición: Sarah Paulson, que se llevó el Globo de Oro, Sterling K. Brown y Courtney B. Vance muy amistosos pese a interpretar a letrados rivales, y John Travolta, actor y productor en la serie, que opta por revivir su pose icónica de Fiebre del sábado noche.

Vaqueros por doquier

Efectivamente al soldado bailarín le acompaña un personaje del lejano oeste, y poco después dos prostitutas de Saloon: se trata de un homenaje a Westworld, la serie estrella de HBO, como prueba la aparición de Evan Rachel Wood, nominada a mejor actriz - premio que perdió ante Claire Foy de The Crown - caracterizada como su personaje Dolores. Las otras dos mujeres son los personajes de la madame Thandie Newton, nominada a mejor actriz de reparto, y Angela Sarafyan que interpreta a su pupila.

La serie, que también perdió ante The Crown como mejor drama, transcurre en un parque temático en el que los visitante interactúan con sofisticados androides, y de hecho podemos ver como se "queda sin batería" poco después de aparecer. Casualidad o no, es el momento en el que un soldado imperial de Star Wars decide aparecer, referencia a Rogue One, ausente de las nominaciones.

"Tengo tu disco duro"

El buen rollo de Fallon es interrumpido por un personaje encapuchado que se ha introducido en su ordenador portátil: "Si estas fotos salen a la luz, estás muerto". Es fácil reconocer al hacker protagonista de otro de los fenómenos del año, el hacker al que interpreta Rami Malek en Mr Robot. Malek estaba nominado a mejor actor pero perdió ante Billy Bob Thornton; le queda sin embargo el Emmy ganado en septiembre y su celebrado chiste sobre los problemas de percepción de la realidad que sufre su personaje: "Oh Dios mío, decidme que vosotros también estáis viendo esto".

Hay un último guiño fugaz a la serie en el "paseíllo" que hacen los personajes a Fallon: podemos verles con la máscara estilo Anonymous que usan en sus vídeos.

¡Barb ha vuelto!

La química entre los niños protagonistas de Stranger Things, la serie de misterio con regusto ochentero de Netflix que también cayó derrotada ante The Crown, es una de las mejores cosas que nos deja el año. En este caso aparecían caracterizados - peluca incluida - del interior un camión amueblado a su vez como la casa en la que ocurren los extraños sucesos y en la que el personaje de Winona Rider, nominada a mejor actriz, trata de traer de vuelta a su hijo.

En este caso el rap introduce una reparación para los fans de la serie, que vieron como el personaje de Barb, la amiga torpona de una de las protagonistas, desaparecía ominosamente en la cercanía de un piscina. Su destino no era revelado hasta el final de la temporada, y la desaparición del personaje llevó a protestas online. El número de Fallon nos la devuelve como corresponde, con un número de natación sincronizada.

La re-resurrección de John Nieve

La sexta temporada de Juego de Tronos - representada en las nominaciones como mejor serie y por Lena Headley, la reina Cersei, como actriz - empezó fuerte: después de dejarnos con un deprimente cliffhanger incluso para una serie que nos tiene acostumbrada a una alta mortandad, el asesinado Lord Comandante de la Guardia de la Noche volvía forma inesperada. El actor Kit Harrington reinterpreta ese inolvidable momento como una siesta interrumpida por un molesto claxon.

Entre los bailarines y acróbatas vemos a varios de sus compañeros de la Guardia de la Noche; uno de ellos, en una voltereta, parece mostrar demasiado, ya que pixelan su entrepierna. Es una referencia al comentado giro de la serie sobre el tema de la desnudez, ofreciendo en un capítulo un primer plano de un pene.

Marvel contra DC

Hay dos personajes más que podemos identificar entre el elenco: uno de ellos es Deadpool, el personaje de mercenario bocazas interpretado por Ryan Reynolds que aspiraba a mejor actor y mejor película, aunque se quedó sin ambas. El otro es de Harley Quinn, la novia del Joker a la que interpreta Margot Robbie en Escuadrón Suicida, película que estaba ausente de los Globos de Oro pero que acumula nominaciones a los Razzies, los premios a lo peor del cine del año.

