El violador de Pirámides, entrevistado por El Español: "Pido perdón a mis víctimas. Estoy rehabilitado"

Eran las 9.20 de la mañana del pasado sábado cuando Arlindo Luis Carbalho se subió al coche de su sobrino Antonio, que lo esperaba a la salida de la prisión de Cáceres. Llevaba un macuto al hombro. Dentro, su ropa y algunas otras pertenencias. Atrás quedaban 20 años íntegros de condena para el ‘violador de Pirámides’, el hombre que agredió sexualmente a 35 mujeres entre 1986 y 1996. Una década en la que trajo de cabeza a la Policía Nacional en Madrid, donde cometió todas las violaciones.

Tras subirse en el vehículo de su sobrino, Arlindo se trasladó por carretera hasta el hogar de su madre, Rosa. La vivienda está ubicada en Valencia de Alcántara, una localidad cacereña a 12 kilómetros de Portugal. Se trata de una casa con fachada encalada y con techos de teja. Desde entonces, el expresidiario vive aquí. Este viernes, a la una de la tarde, Arlindo abre las puertas a EL ESPAÑOL y habla durante 45 minutos con el periodista.

Arlindo se acomoda en un sofá de un pequeño comedor. Hay una mesa redonda con un brasero que ayuda a combatir el intenso frío que hace en la calle. En un mueble con estanterías se observan fotos de sus padres, de su juventud… Pero los vecinos del pueblo no le han acogido nada bien. En Valencia de Alcántara hay miedo. Piensan que puede volver a violar.

“Estoy recuperado. No puedo decir que al 100% porque mi proceso de rehabilitación debe continuar de por vida, pero estoy seguro de que puedo vivir en sociedad. La gente de este pueblo, donde siempre viví hasta que con 23 años me mudé a Madrid a trabajar, no tienen que temerme”.

Arlindo habla pausado y enlaza frases con coherencia. Nada en él hace ver que es un hombre que, a sus 51 años, ha pasado veinte encarcelado, con lo que ello supone. Reconoce que violó a aquellas 35 mujeres, a las que ahora, tres décadas después de su primera agresión, les pide disculpas. “Quiero que me perdonen. Sé que cometí un error. Pero en aquel tiempo no era yo. Gracias a que entré en prisión lo pude saber. Mi infancia y mi adolescencia no fueron fáciles. Era un chico con una coraza que acabó rompiéndose con todo aquello”.

En mayo de 2006, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 514 años de prisión impuesta a Carbalho por la Audiencia Provincial de Madrid. En 1996 fue detenido y encarcelado tras confesar que había violado a más de un centenar de mujeres en la capital de España.

Pese a ello, sólo ha cumplido veinte años de internamiento, dado que era el límite de cumplimiento efectivo del Código Penal de 1995. En su sentencia, el Alto Tribunal rechazó la petición de su defensa de que se le aplicara una atenuante por trastorno mental. “Sólo quiero rehacer mi vida y vivir en paz. Sé que puedo conseguirlo”, dice el hombre que violaba a sus víctimas cuando iba a recoger a su mujer al trabajo.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]