La mujer de Carlos está "harta" de que su marido grite a la televisión "chorizos, corruptos, inútiles" cada vez que en la pequeña pantalla aparece un político del Partido Popular. Por eso, cada vez que hay una manifestación contra el Gobierno o el partido que lo sustenta le hace levantarse del sofá y acudir a la protesta. Pese a su falta de movilidad en una de sus rodillas. Así, este madrileño jubilado -silla portátil en mano- se ha trasladado junto a otros cien manifestantes hasta los aledaños de la Audiencia Nacional para gritarle al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no preside un Gobierno, sino un mafia".

Un fuerte despliegue policial ha impedido que el grupo de manifestantes se acerque a los muros de la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares. Ni han podido ver a Mariano Rajoy llegar a suelo judicial ni tampoco han logrado que sus cánticos los escuche -ni por asomo- el líder de los 'populares'. Sin embargo, no han cesado en sus intentos y han denunciado la corrupción que azota al PP y los recortes en Sanidad, Educación y Dependencia que este partido ha llevado a cabo desde que llegó al poder en la pasada legislatura.

Carlos, el compositor de Rajoy

Carlos tiene 54 años y compone canciones contra Mariano Rajoy Moeh Atitar

Carlos tiene 64 años, está jubilado y su vida laboral ha estado siempre ligada al torno. Dice no entender "cómo el pueblo español" sigue votando a "partidos corruptos". Algo que le "enferma", le pone muy nervioso. Por eso, dice que es casi imposible ver en casa una tertulia política televisada. "Mi mujer me manda todo el rato a callar. No puedo, no puedo", explica a EL ESPAÑOL.

Con un problema de movilidad en su rodilla derecha, se ha pasado toda la concentración sentado en una silla portátil que traía desde casa. Su problema médico no le ha impedido gritar contra el presidente al que compone canciones junto a uno de sus amigos. "Inventamos versos y luego le ponemos música", asegura, pese a que le es complicado recordar alguno de ellos si se le pregunta sobre estos.

Rosa, la madre "muy cabreada"

Rosa es madre de dos hijos que acumulan contratos precarios durante el año Moeh Atitar

Rosa lleva despierta desde las 6:30 y antes de empezar a entrevistarla ya advierte de que está "muy cabreada".

-¿Por qué?

-¿Por qué? ¿Por qué? Por todo. Por los recortes en Sanidad, en Educación, en Dependencia. No puede ser que el presidente del Gobierno esté declarando por corrupción. Debería haber dimitido, nuevas elecciones y que gobiernen otros.

Mientras que Mariano Rajoy comparecía en sede judicial en calidad de testigo, Rosa -a más de 300 metros de la Audiencia debido al cordón policial- ha explicado cómo sus jóvenes hijos acumulan contratos precarios que no le hacen sumar a final de mes más de 300 euros. "Qué futuro van a tener ellos", se pregunta.

Soraya, la autónoma arruinada

Soraya era empresaria junto a su marido hasta que llegó la crisis: tuvo que cerrar su empresa Moeh Atitar

A sus 50 años, Soraya dice representar a los grandes olvidados durante la crisis económica: los empresarios y autónomos. Recuerda a este periódico cómo hace unos años empleaba junto a su marido en una empresa familiar a varias decenas de empleados. Hasta que el banco le cortó el grifo de la financiación. Todo quebró. Hasta el punto de que ahora pesa sobre su familia una orden de embargo del domicilio familiar.

Ha ido en la mañana de este miércoles a las proximidades de la Audiencia junto a su madre y su perra María de 14 años, pese a decir que no espera "nada" de la declaración del presidente del Gobierno en calidad de testigo.

Ramón, el activista que rodeó el Congreso

Ramón es portavoz de la Coordinadora 25-S, convocante de las protestas en torno al Congreso Moeh Atitar

Ramón ha llevado la voz cantante de la manifestación convocada por la Coordinadora 25-S, artífices de las protestas que intentaron rodear el Congreso de los Diputados durante la Legislatura en la que el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Paraguas amarillos, morados y rojos en mano, los ha repartido entre los manifestantes para crear banderas republicanas.

Dice sentirse "sorprendido" y a la vez cabreado por el enorme despliegue policial organizado para la comparecencia del presidente en la Audiencia. "No sabemos si viene a declarar o le van a hacer un homenaje", ironiza Ramón, quien trabaja como informático en Madrid. Para este activista, "el presidente de la mafia" está inhabilitado "por completo" para seguir ejerciendo sus funciones al frente del Ejecutivo.

La bandera republicana de Silvia

Silvia junto a otros dos compañeros en la manifestación con los paraguas republicanos Moeh Atitar

Silvia es trabajadora social y trabaja como asesora en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. Cuando se le pregunta sobre qué espera acerca de las palabras de Rajoy en el banquillo judicial es rotunda al contestar que "nada". Cree que todo quedará en "papel mojado". Algo que no le ha impedido asistir a la manifestación desde primera hora de la mañana.

Durante estos últimos años dice haber sido testigo -debido a su profesión como trabajadora social- de los recortes sociales ejecutados por el Gobierno del Partido Popular.