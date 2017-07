Rajoy al juez: “No tengo ninguna queja de Bárcenas mientras fue tesorero”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha sentado ante el tribunal como si fuera un debate político. En tono desafiante y con una media sonrisa se ha enfrentado al abogado que ha dirigido la primera parte del interrogatorio, Mariano Benítez de Lugo, en representación de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE). Rajoy ha seguido el guión previamente establecido. Ha negado la contabilidad B del Partido Popular pero ha evitado un enfrentamiento con Luis Bárcenas: “No he tenido ninguna queja de Bárcenas mientras fue tesorero”.

No ha podido hacer otra cosa que negar de manera taxativa la caja B de su partido y el pago de sobresueldos que aparecían en los apuntes manuscritos de Bárcenas, hechos públicos en el año 2013 justo después de que el PP diera de lado al entonces tesorero, tras aparecer la existencia de cuentas en Suiza de éste con hasta 48 millones de euros.

Mariano Rajoy se ha sentado en un atril al lado de los tres magistrados que componen el tribunal que enjuician el caso Gürtel y en el que el presidente del Gobierno ha sido citado en calidad de testigo por su conocimiento de la corrupción en el seno de su partido. Pero Rajoy ha tirado balones fuera: “Yo nunca me he encargado de los asuntos económicos, solo de los políticos”. Con esta frase, repetidas en varias ocasiones ha evitado responder sobre el pago de las campañas electorales de su partido, sobre la contabilidad y sobre la financiación. Él, del dinero, no sabía nada. “Hay una división nítida y clara entre la parte política y económica”, ha señalado.

Bárcenas no ha querido tener un cara a cara con quien fuera durante años su presidente y a quien mandó el célebre SMS de “Luis sé fuerte”, tras conocerse sus cuentas en Suiza, ocultas al fisco. Hasta primera hora de la mañana, el ex responsable de las finanzas del PP estaba dispuesto a sentarse en el banquillo de los acusados y mirarle cara a cara pero finalmente ha declinado acudir. El tribunal ha dado la opción a los acusados de no acudir a las vistas, excepto cuando se les requiera expresamente.

Rajoy ha optado por hacer un enfrentamiento con el abogado que le ha sentado hoy ante el tribunal. El presidente del Gobierno ha reconocido que en marzo de 2004, tras la derrota electoral frente a José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un viaje a Canarias con su familia que “pagó mi partido hasta donde yo se”. “¿Y hasta donde sabe usted?”, le pregunta el letrado. “Hasta el final. La respuesta tiene que ser gallega, no podría ser riojana”, le responde.

“Jamás” se han pagado donaciones irregulares en el partido y “jamás” se han pagado sobresueldos a dirigentes del partido. Los 'Papeles de Bárcenas' (con la contabilidad b) “son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido cobraban un complemento y que se declaraba a Hacienda. Cuando llegaron al Gobierno se dejó de cobrar porque no se podía”, ha señalado.“Vi que todo lo que se recogía ahí era absolutamente falso. Pregunté a un sinfín de los que salían y todos me dijeron que era falso”, ha recalcado. “¿Y sabe si alguín dirigente de su partido recibió donaciones?”. Rajoy, salií por la tajante: “Ninguno. Pero de que pieza separada me está hablando?”. El presidente de la Sala tuvo que reprobarle: “Con que usted diga ninguno ya está la respuesta”, y recordó que había considerado pertinente la pregunta.

Durante el interrogatorio, Rajoy tuvo varias salidas de tono al abogado, ante el malestar del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que tuvo que mandar callar en alguna ocasión al testigo y declarar impertinentes algunas de las preguntas del abogado. Tras negar el cobro de sobresueldos, el letrado le insistió si habría recibido algún sobre con dinero por parte de Bárcenas. “No parece un razonamiento muy brillante”, respondió Rajoy, ante la carcajada del público.

"¿Tuvo alguna queja de Álvaro Lapuerta?", le pregunta. “Nunca”, responde. “¿Tuvo alguna queja sobre la labor de Bárcenas?”, le pregunta de vuelta. “Mientras fue tesorero, nunca”.

Bárcenas, su defensor

A las preguntas de la acusación, el actual presidente del PP y del Ejecutivo ratificó las declaraciones realizadas por el ex secretario general del partido, Javier Arenas, en esta misma sede judicial, sobre una reunión mantenida con Bárcenas en marzo de 2010. Según ha recordado Rajoy, el encuentro -en el que estaban él mismo, Arenas, Bárcenas y la mujer de éste, también acusada en este juicio- la solicitó el propio Bárcenas para despedirse después de haber abandonado su puesto en la Tesorería y en el Senado, tras su imputación en el caso Gürtel. “Me pareció razonable la reunión porque llevaba 30 años trabajando en la casa. Abandonaba su trabajo en el partido y quería reunirse. Nos dijo que estaba en una situación difícil, que se iba a dedicar a defenderse”, ha señalado.

Rajoy ha reconocido que al final de la reunión, Bárcenas les planteó la posibilidad de mantenerle un coche hasta que se asentara en su nueva vida. Sin embargo, Bárcenas siempre ha mantenido que en esa reunión no se habló de su despido porque él no fue despido en 2010 sino en 2013, cuando se le conocieron las cuentas en Suiza. Sin embargo, el PP siempre defendió que ya fue expulsado tras su imputación inicial y el pago durante esos tres años fue una “indemnización en diferido”.

El abogado de Bárcenas, Joaquin Ruiz Infante, ha protagonizado varios enfrentamientos con el presidente del tribunal, al rechazar que se le preguntara por cualquier extremo vinculado a la caja b del partido. Después de varias interrupciones del interrogatorio, el magistrado Hurtado le advirtió: “Ya no le voy a permitir más extensión en sus protestas. Hace la protesta y ya”. El abogado de ADADE se quejó: “Este abogado lo que pretende es desestabilizarme”.

“Lapuerta me alertó de Correa”

De la causa se desprende que existió en el año 2004 una reunión entre el entonces tesorero, Alvaro Lapuerta, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y él. En aquel encuentro, según Rajoy, Lapuerta le advirtió que uno de los proveedores del partido, Francisco Correa, estaba usando el nombre del partido en ayuntamientos de Madrid. “Me dijo que prueba no tenía pero que no le gustaba. Me dijo que dejaran de trabajar con nosotros”, explicó.

Rajoy ha negado mantener cualquier relación con Correa. No sabe si alguna vez le saludó en algún acto público “pero ni siquiera pudo asegurarlo”. “¿Usted conocía que Correa aparcaba en el garaje de Génova?”, le ha preguntado el abogado, en alusión a una afirmación del propio Correa en su declaración como acusado, en la que llegó a decir que Génova era como su casa. “Puede entender que el presidente del partido no está en eso. Lo importante es tener buenos colaboradores”, ha añadido.