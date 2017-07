Plataformas próximas a Podemos promueven un escrache a Rajoy ante la Audiencia

Las redes sociales vuelven a hacer gala de su poder de movilización. Ahora, ante la histórica declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio a la primera época de la trama Gürtel. El ambiente está caliente: la Coordinadora 25S, que organizó las protestas de rodear al Congreso, ha convocado un escrache frente a la sede judicial a la misma hora a la que está citado el presidente. Los mensajes en Twitter no se han hecho esperar.

Los ciudadanos que acudan a la convocatoria de los coordinadores de Rodea el Congreso están citados a las 9 horas. Los diferentes colectivos, herederos del 15-M y en el que están integrados movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los Yayoflautas y partidos como Izquierda Unida, buscan "ilegalizar al Partido Popular: El Partido de la Mafia". También llaman a acudir a la sede de la Audiencia Nacional con paraguas, porque "Nos mean y dicen que llueve #26JIlegalizaralPP".

Podemos también ha lanzado un irónico concurso en la mencionada red social. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, que estaba de vacaciones mediáticas hasta este miércoles, ha dado el pistoletazo de salida a la convocatoria digital, que lleva por nombre #ExcusasParaMariano. En alguna de sus dos citas en medios programadas para este día contará cuáles de las propuestas publicadas le parecen más acertadas.

#FelizMartes Ilegalizar al Partido Popular El Partido de la Mafia. Mañana 26 de Julio hora 9.00 concentración AN de San Fernando de Henares pic.twitter.com/0hvaC28dc9 — G. Alvarez #NoTiPP (@gustyea66) 25 de julio de 2017

Los movimientos han recopilado una suerte de manifiesto. Éste reza "'No lo sé, no me consta, lo desconozco'. Ese es el resumen de la declaración de los 4 de Aznar: Arenas, Acebes, Oreja y Rato. Ninguno sabe nada de la CONTABILIDAD B. Ninguno cobró SOBRE-SUELDOS. Ninguno se inmutó al ver sus iniciales en los PAPELES de BÁRCENAS. Niguno se querelló contra el extesorero. Falta un quinto hombre de Aznar: MARIANO RAJOY".

Son numerosos los mensajes llamando a acudir a la protesta. Pero no sólo a la de la Audiencia Nacional: también promueven una concentración el 28 de julio, en la sede del PP en Génova. Argumentan que "a nosotras sí nos consta, Mariano. Hay que ilegalizar al Partido Popular". Y son taxativos: "De esto sólo nos saca una República".