Diez consejos para que no te roben el vehículo al dejárselo al aparcacoches del restaurante

Mientras medio Madrid celebraba la duodécima del equipo blanco en la Champions el pasado sábado 3 de mayo, a un joven de 22 años le robaron su Audi S3 recién estrenado -hacía tan sólo cinco días que lo había comprado- después de habérselo dejado al aparcacoches de un restaurante de moda madrileño. Nada más ha sabido de su flamante vehículo. Tras acabar el encuentro, el cliente de El Paraguas fue a pedir las llaves de su coche, pero -para su desgracia- ya no estaban en el cajetín en el que se guardaban. El guardián de las llaves se las había dado minutos antes a otra persona.

Todo apunta -pese a que la investigación policial sigue abierta y no se descartan otras hipótesis- a que un hombre de aspecto similar al propietario del Audi de alta gama reclamó al aparcacoches de guardia las llaves del vehículo robado. El trabajador -incumpliendo el protocolo de seguridad establecido por la propia empresa- no reclamó al supuesto cliente el resguardo del servicio de aparcacoches. Así, el ladrón -campando a sus anchas y llaves en mano- se llevó el Audi.

Tras este caso, este diario se ha puesto en contacto con la Asociación Madrileña de Aparcacoches y Conductores Profesionales de Turismos (ACAM) para conocer los consejos con los que evitar robos de este tipo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para identificar posibles estafadores y no dejar nuestros vehículos en manos de delincuentes?

1. Identificar al personal adecuadamente

Los aparcacoches que dan servicios de locales de ocio en las grandes capitales se pueden reconocer a simple vista por su uniforme. Autónomos y empresas del sector identifican a su personal con placas o vestimenta con el logo de la empresa. A pesar de no ser un requisito indispensable, definitivamente, tal y como explican los expertos, es un paso preventivo.

2. Ante la duda, acudir a su superior

Muchas veces la prisa por entrar al restaurante puede causar que dejemos de ver lo obvio. Una acción tan sencilla como acudir al superior -en el caso de no fiarnos de la persona que nos ofrece el servicio de aparcacoches- puede evitar que nos quedemos sin coche.

3. El modelo de tu coche y su número de matrícula

Las empresas del sector deben registrar el número de matrícula y modelo específico de nuestro coche para identificarlo en caso de extravíos. Asegúrate de que te pidan esta información al entregar las llaves y que una vez facilitada quede constancia de ello por escrito. Podría resultar necesario en caso de robo.

4. Identificación y carné de conducir del aparcacoches

Para los más desconfiados, nunca viene mal pedir el DNI o carné de conducir del aparcacoches. Algunos clientes ya lo hacen para ahorrarse un posible disgusto. Es verdad, que esto no es una obligación a la que están sometidos los trabajadores, pero puede ser una garantía de más.

5. Carné TIPAC

Si pedir el carné no funciona, o te parece poco elegante, siempre se puede exigir a la empresa la tarjeta de identificación de profesionales de aparcacoches y conductores (TIPAC). En ella figuran los datos del profesional, su empresa o registro (en caso de ser autónomo), datos personales, registro del carné de conducir, certificado penal y el registro profesional.

6. Consultar el registro de la empresa

El registro profesional de las empresas de aparcacoches es un requisito obligatorio para toda entidad que se dedique a esta profesión.

7. El más básico de todos: el resguardo

Si tu aparcacoches no te ofrece un resguardo a cambio de tus llaves, mal empezamos. Un simple comprobante en el que se detalle que la empresa tiene en su poder las llaves de tu vehículo puede prevenir que un ladrón se fugue con tu coche. Muchas empresas en Madrid no ofrecen este servicio, ya que no es un requisito legal. Pero puedes solicitarlo.

8. Apps y GPS

Desde AMAC sugieren a los conductores hacer frente a las innovadoras técnicas de los robacoches con una simple solución. Hay aplicaciones móviles que ofrecen la posibilidad de saber dónde está tu coche en todo momento, tanto para encontrarlo en caso de extravío como para saber si tu coche se lo lleva otra persona que no seas tú. Existen aplicaciones como FindMyCar, ICar, HONK o Hey dude where’s My Car. Hay métodos más seguros como sistemas de geolocalización por GPS que pueden ser instalados por empresas de seguridad que permiten saber cada movimiento de tu automóvil.

9. En caso de robo: denuncia, denuncia y denuncia

En el desafortunado caso de un robo, la AMAC aconseja poner una denuncia sin demoras. Aclara que con una denuncia se empieza la primera de un largo periplo burocrático y judicial para recuperar tu vehículo. Pero que no te asuste el papeleo. Con una denuncia se hace mucho. Tu empresa de seguros no puede iniciar investigaciones ni acciones legales sin ella. En definitiva, es el primer paso para iniciar las negociaciones entre tu aseguradora y la empresa que te prestó el servicio.

10. Por último, los datos de los responsables

Tras la denuncia ante la Policía, el siguiente y último paso a dar es exigir toda la documentación de la empresa de aparcacoches. Estarás uno o dos meses sin tu coche -si no aparece antes-. Es el tiempo -aproximado- que tarda la aseguradora en realizar las investigaciones necesarias con el fin de determinar cómo te indemniza.