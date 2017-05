Bruselas cree que el triunfo de Macron resucitará la UE

Los resultados de las elecciones presidenciales en Francia suponen un importante respiro para la Unión Europea y sus múltiples crisis. No sólo ha sido derrotada la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, cuyo objetivo confeso era la destrucción del euro y de la UE. Su victoria hubiera significado muy probablemente el fin de la Unión. Pero además, la elección como presidente del centrista Emmanuel Macron significa el triunfo del candidato europeísta sin complejos, que Bruselas espera que sea capaz de resucitar el proceso de integración comunitaria.

La euforia de la UE con Macron ha llegado al punto de que los líderes comunitarios se han saltado su tradicional neutralidad ante las elecciones nacionales, y no han dudado en apoyar abiertamente a Macron desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta de las presidenciales.

Las felicitaciones de los dirigentes comunitarios tampoco se han hecho esperar. El primero en manifestarse ha sido el presidente de la Eurocámara, el conservador italiano Antonio Tajani. "Contamos con una Francia en el corazón de Europa para cambiar juntos la Unión y acercarla a los ciudadanos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Felicitations @EmmanuelMacron !Nous comptons sur une France au coeur de l'Europe pour changer ensemble l'Union et la rapprocher des citoyens

La canciller alemana, Angela Merkel, ha sido la segunda en darle la enhorabuena al candidato de En Marche! "Tu victoria es una victoria para una Europa fuerte y unida y para la amistad franco-alemana", ha afirmado el portavoz de Merkel, que también ha escrito su mensaje en francés.

Félicitations, @EmmanuelMacron . Votre victoire est une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande.

El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, se ha declarado "feliz" porque los franceses "han escogido un futuro europeo". "Me alegro de que las ideas que usted ha defendido de una Europa progresista que protege a todos sus ciudadanos sean las que Francia aportará bajo su presidencia en el debate sobre el futuro de Europa", ha señalado Juncker en su carta de felicitación a Macron.

Félicitations à @EmmanuelMacron, aux français qui ont choisi la Liberté, l'Egalité et la Fraternité et dit non à la tyrannie des "fake-news"