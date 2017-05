‘Generación Macron’: los políticos que conquistan Europa a los 40

Noche del 5 de marzo en un apartamento del distrito 9 de París. El influyente periodista francés Stéphane Bern ha organizado una cena informal en su casa para hacer coincidir a Emmanuel Macron (39 años) con sus amigos Xavier Bettel (44), primer ministro de Luxemburgo, y el premier belga Charles Michel, de 41 años.

“Fue una oportunidad para compartir nuestros compromisos con Europa. En los próximos meses tendremos que relanzar el proyecto de la UE... y para eso necesitamos aliados”, comentó Michel a la agencia Reuters sobre el encuentro, que se mantuvo en secreto hasta que varios periódicos franceses se hicieron eco de esta discreta cumbre de líderes políticos de centro.

Con su victoria de este domingo sobre Marine Le Pen, Emmanuel Macron encabeza ahora una nueva generación de líderes políticos europeos con varios rasgos en común. “Todos son jóvenes, están muy formados y tienen un perfil tecnócrata”, resume Imma Aguilar Nàcher. Esta asesora en comunicación política, que ha trabajado junto a Eduardo Madina o Albert Rivera, cree también que aunque Bettel, Michel y Macron compartan el liberalismo de centro, el “factor ideológico” no es definitorio en esta nueva hornada de políticos: “Lo que más les une, entre otras cosas, es la edad”.

“La ideología está un poco aparcada pero eso no significa que la gente la haya olvidado. El contexto demanda gente eficaz, capaz de resolver problemas con inmediatez”, analiza Aguilar. La “agónica crisis” de los partidos clásicos que han gobernado el Viejo Continente también apuntala esta nueva hornada de políticos que “venden renovación y eficacia”.

Para encontrar al verdadero pionero de esta ‘generación Macron’ que está empezando a calar en Europa hay que viajar a la otra orilla del Atlántico. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (45 años), es el espejo en el que muchos se miran. “Es el que inaugura esta idea del liderazgo soft y estética amable, con técnicas muy colaborativas y de liderazgo femenino”, explica Aguilar.

Una vez Francia ha elegido al presidente más joven de la historia de la V República, Europa respira aliviada tras el triunfo del que ha sido también el candidato favorito de la UE. Casi un año después del referéndum del ‘brexit’, el ‘esthablishment’ de Bruselas da la bienvenida a la victoria de este convencido europeísta. Emmanuel Macron es el nuevo héroe de los políticos llamados a resucitar o rescatar el proyecto europeo. Estos son algunos de los ‘otros Macrons’.

Matteo Renzi

El exprimer ministro de Italia accedió al poder con la misma edad que Macron, 39 años. Aunque se vio obligado a dimitir tras perder su órdago en el referéndum constitucional, está de vuelta. Tras ganar las primarias del Partido Democrático italiano, muchos dan por hecho que volverá a los carteles electorales, y con muchas papeletas de volver al Palacio Chigi.

Su conexión con el nuevo presidente galo es evidente y ambos se han dedicado ánimos y halagos en sus cuentas de Twitter.

Bravo à @matteorenzi "in cammino"/en marche lui aussi. Ensemble, changeons l'Europe avec tous les progressistes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 de mayo de 2017

Charles Michel

El primer ministro belga es el líder del Movimiento Reformador, una unión de las fuerzas políticas de centro de las zonas francófonas del país que obtuvo el 9% de los votos en las últimas elecciones. No sin dificultades, Michel logró articular un gobierno de coalición que lidera desde octubre de 2014. Ha apoyado abiertamente a Macron en su camino al Elíseo y desde aquella cena en casa Stéphane Bern “no dejan de mandarse mensajes de móvil”, según apuntó una persona conocedora del encuentro a la agencia Reuters.

Xavier Bettel

‘Tercer comensal’ de la improvisada cumbre en la casa del popular periodista francés. El primer ministro de Luxemburgo es un convencido liberal de centro que ha definido las elecciones en Francia como el símbolo de un “relevo generacional” en Europa. Ha apoyado abiertamente la campaña de Macron y dijo que Marine Le Pen representa “todo lo contrario de por lo que lucha”.

Alexis Tsipras

Lejos del ideario político, pero cercano en edad (42 años) e imagen de reformista. El primer ministro griego también ha deseado la victoria de Macron. Tras la primera vuelta llamó al líder de En Marche! para felicitarle por los resultados y desearle suerte en su “batalla contra la extrema derecha”. Hasta su díscolo exministro Varoufakis le ha apoyado: “Me niego a formar parte de una generación de progresistas europeos que habría podido impedir que Marine Le Pen ganara pero no lo hizo”, escribió en una columna en Le Monde.

Why we support Macron in the second round, and our 'promise' to him – Le Monde (English original) and Mediapart https://t.co/Oin1b1J1Q2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 2 de mayo de 2017

Nick Clegg/Tim Farron

El entonces líder de los LibDems fue la clave para la llegada de David Cameron a Downing Street en 2010. Su marcado carácter europeísta y su papel como viceprimer ministro, cargo al que accedió con 43 años, no impidieron el fracaso de la coalición. Los Liberal democrátas se estrellaron en los comicios de 2015 y Cameron anunció su dimisión días después. De cara a las elecciones anticipadas en el Reino Unido, Nick Clegg ha defendido que los británicos deberían poder votar si aceptan el acuerdo del 'brexit' o quieren quedarse en la UE. Tampoco ha escondido su apoyo a Macron en las redes sociales. "¿Es este el hombre que va a reformar Europa?".

Is this the man to reform Europe & shape the course of Brexit (the one with the tie, obviously)? Barnstorming speech by Macron in London. pic.twitter.com/3uBj7Kq4pL — Nick Clegg (@nick_clegg) 21 de febrero de 2017

Su sucesor natural al frente del partido, Tim Farron, tiene 46 años pero el órdago de Theresa May hace complicado que pueda reeditar los resultados de 2010.

Congrats Macron. We stand with you against Le Pen's divisive politics. Time to turn the tide and stand up for openness, tolerance and unity — Tim Farron (@timfarron) 23 de abril de 2017

David Cameron

El exprimer ministro británico accedió al cargo de la mano de los liberal demócratas contando con 45 años. Su promesa de celebrar un referéndum vinculante sobre la permanencia sobre del Reino Unido en la UE se convirtió en el motivo de su dimisión el año pasado. Su campaña por el 'remain' no logró evitar el 'brexit'