Herido un destacado diputado republicano tras un tiroteo en el estado de Virginia

Steve Scalise, diputado y uno de los líderes republicanos en la Cámara de Representantes de EEUU, ha resultado herido tras un tiroteo durante un entrenamiento de béisbol en Alexandria, en el estado de Virginia.

Se desconoce la gravedad de las heridas que ha sufrido Scalise, pero según la CNN el republicano ha sido alcanzado en la cadera. Varios de sus ayudantes también han resultado afectados por este incidente.

La policía de Alexandria, una ciudad a unos 20 minutos de Washington DC, está investigando un "tiroteo múltiple" y ha informado que hay un sospechoso detenido. Testigos de lo sucedido aseguran que un fuerte dispositivo policial ha acordonado la zona donde se ha producido el incidente.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates.