Petraeus: "La amenaza de que los islamistas controlen armas nucleares es un peligro muy real"

El exdirector de la CIA David H. Petraeus alertó del pelígro que supone el terrorismo yihadista en una conferencia dialogada con el presidente del Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa. Para el general estadounidense, "la amenaza de que los islamistas controlen armas nucleares es un peligro muy real", y más teniendo en cuenta que "cada uno de sus miembros está dispuesto a sacarse los ojos por dejar a otro ciego".

Además, el general retirado pidió la "participación de todos para que el extremismo no se extienda a lugares no gobernados en Oriente Medio y a otras áreas ". "La paradoja es que no podemos luchar contra las fuerzas terroristas simplemente con operaciones de fuerzas antiterroristas", aseguró Patreus, refiriéndose a la necesidad de unir las fuerzas de Irak, Siria y Afganistán contra el yihadismo.

Asimismo, Petraeus criticó la salida de Afganistán y destacó que EEUU intervino en el país con la principal misión de impedir que se convirtiera de nuevo en "un santuario para extremistas islamistas como fue antes del 11S".

En su opinión, Norteamérica ha cumplido con el objetivo pero piensa que "debería haber apoyado durante más tiempo a los afganos que han luchado y muerto por su país".

Países árabes

Entre los temas puestos sobre la mesa de la charla, llamada "La evolución de la política exterior y la seguridad de Estados Unidos", cobró relevancia el actual conflicto de los países árabes tras la ruptura de relaciones de siete de estos con Qatar y en concreto la posición de Irán en el asunto. "Puede parecer un amigo engañoso pero Irán es un adversario", apuntó Paetraus.

En la conferencia, el también exjefe del Mando Central de las Fuerzas Armadas, explicó el concepto de Irán como un doble estado. Por un lado el Irán visible, oficial y "proamérica" que "tiene un parlamento y presidente electos, hay ministros... y parece un estado normal, excepto que no lo es". Por otro lado está el Irán más oscuro.

No obstante, el general dijo que es importante el mantener la vía abierta al diálogo. La intención de diálogo por parte de Irán quedó patente cuando con el anuncio de la ruptura, anunciarion en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que "los vecinos de Irán del golfo Pérsico deben resolver este asunto por medios políticos y pacíficos".