Trump convierte al alcalde de Pittsburgh en un 'héroe' en favor del Acuerdo de París

El alcalde de Pittsburgh, el demócrata Bill Peduto, respondió a los comentarios del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre su ciudad y aseguró que él sí seguirá las directrices del Acuerdo de París contra el cambio climático, adoptado por casi 200 países en 2015.

"Como alcalde de Pittsburgh, puedo aseguraros que seguiré las directrices del Acuerdo de París por nuestra gente, por nuestra economía y por nuestro futuro", dijo en Twitter el regidor de Pittsburgh, conocida en el pasado como la "ciudad del acero" por su industria siderúrgica, ahora venida a menos.

Peduto respondió así a las declaraciones que hizo Trump al anunciar su decisión de sacar a EEUU del Acuerdo de París.

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C