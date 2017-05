Trump en Arabia: un polémico discurso sobre el islam (con música country de fondo)

Acorralado por los problemas tras una de sus semanas más negras en la Casa Blanca, Donald Trump pone tierra de por medio y arranca este sábado su primera gira internacional desde que accedió al poder. En los próximos nueve días, el presidente de EEUU intentará olvidar la “caza de brujas” de la que dice sentirse víctima visitando Arabia Saudí, Israel, Italia, el Vaticano y Bélgica. Con este tour pretende dotar a su presidencia de una nueva narrativa con una perspectiva más internacional y mantendrá reuniones con líderes de Oriente Próximo y la UE.

En la primera parada, Riad, el plato fuerte será un discurso sobre el Islam con motivo de la inauguración de un observatorio para “luchar contra el radicalismo y promover la moderación”, según la Casa Blanca, que sólo ha avanzado que la intención es “unir al mundo musulmán con los enemigos comunes de la civilización”

Sin embargo, antes de que Trump haya abierto la boca, su discurso ya ha desatado la polémica. El responsable de escribir la alocución de Trump es Stephen Miller, cercano a Bannon y uno de sus asesores más conservadores.

La prensa norteamericana ya está recordando los episodios de islamofobia de su pasado. Durante su etapa universitaria, Miller coordinaba el Terrorism Awareness Project, tachado de “grupo de odio” a los musulmanes por varias organizaciones de derechos humano. Además, su mano también está detrás del discurso de investidura del presidente y del fallido veto migratorio que Trump impuso a siete países musulmanes a los pocos días de tomar posesión del cargo.

“Puede ser un gran desastre. Este discurso lo van a escuchar millones de árabes en todo el mundo, si no tiene cuidado puede causar problemas diplomáticos”, analiza Juan Cole, profesor de Historia de la Universidad de Michigan.

Por su parte, la monarquía saudí quiere aprovechar la visita del presidente de EEUU para escenificar su liderazgo frente a los países árabes e islámicos. El rey Salman bin Abdelaziz tiene previsto anunciar junto a Trump la creación de una ’OTAN islámica’ para luchar contrael terrorismo.

"Esta alianza será suní por naturaleza y estará lista para intervenir cuando las milicias chiíes persistan en su política destructiva contra los territorios árabes", aseguró a Efe el redactor jefe del diario saudí Al Yazira, Munif al Safuqi.

La presencia de Trump este fin de semana en Arabia Saudí también manda un claro mensaje a Irán, el otro gran foco de poder en la región, y a quien los estados del Golfo acusan de continuas injerencias en los países árabes. “Arabia Saudí le dará la vuelta al discurso de Trump, diga lo que diga, quieren y necesitan su apoyo”, explica el historiador Cole.

El 'country' sonará en Riad

En paralelo a la llegada del Air Force One y la familia presidencial, Arabia Saudí también acogerá este fin de semana a otra destacada figura de EEUU: el cantante de countryToby Keith ofrecerá un concierto en Riad.

Si algo caracteriza a la música country es el bar como escenario, la bebida como ritual y el amor y las mujeres como protagonistas de cada letra. Casi todo lo que está prohibido en este país.

Entonces, ¿qué hace un cantante como Keith dando un concierto en Riad? La Casa Blanca ha querido dejar claro que el cantante no viaja oficialmente con el presidente de Estados Unidos pero su presencia se enmarca en los guiños al viaje de Trump por parte de Arabia Saudí. Un país donde las mujeres no pueden conducir ni tampoco asistir a este evento musical. La cita está reservada sólo a hombres que tienen que ir vestidos con el traje típico saudí.

Keith fue el artista más famoso que participó en la investidura de Trump el pasado mes de enero. Ya en su momento, los medios destacaron el contraste con las citas de Obama, en las que participaron estrellas como Beyoncé, su marido, Bruces Springsteen y U2.

Después de Arabia Saudí, Trump pondrá rumbo a Israel, donde se reunirá con Benjamin Netanyahu y el presidente de la autoridad palestina Mahmud Abás. El presidente pretende impulsar las negociaciones de paz entre ambas partes.

El miércoles empieza la etapa europea del tour con la visita de Trump al Vaticano, donde se reunirá con el papa Francisco. Tras el encuentro con el pontífice, el presidente viajará hasta Bruselas donde tendrá reuniones bilaterales con sus socios de la UE. La gira terminará en Taormina, Italia, donde el presidente participará se verá las caras con líderes como Merkel, Macron o Gentiloni.