Trump denuncia ser víctima de la "la mayor caza de brujas de la historia"

Acorralado por los escándalos que se le acumulan, Donald Trump se ha explayado de nuevo a través de su cuenta personal de Twitter. "Esto es la mayor caza brujas a un político de toda la historia", ha proclamado tras conocer que el exdirector del FBI, Robert Mueller, investigará los nexos entre el presidente de EEUU y Rusia como fiscal especial.

En otro mensaje en la red social, Trump ha criticado que esta figura no fuera utilizada durante la presidencia de Obama ni para investigar la campaña de Hillary Clinton: "Con todas las ilegalidades que ocurrieron entonces y nunca se nombró a un fiscal especial".

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!