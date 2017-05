Macron quiere aprobar una nueva reforma laboral en Francia antes del verano

Emmanuel Macron pone en marcha a sus ministros. El nuevo presidente galo ya ha establecido junto a su recién designado Ejecutivo las primeras decisiones de su mandato. El portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, ha anunciado tras el primer Consejo de Ministros de este jueves que el jefe del Estado ha fijado ya una hoja de ruta, que tiene como prioridad principal la aprobación de una nueva reforma laboral.

"Debe ser aprobada a la mayor brevedad posible", ha indicado Castaner. Durante la campaña, Macron avanzó que tenía prevista una reforma del mercado laboral por la vía de un decreto. Podría ser aprobada antes del verano, según indican los medios galos.

Para atajar el desempleo, que en el país vecino está por debajo del 10% según los últimos datos, el nuevo inquilino del Elíseo quiere retocar la reforma que llevó a cabo Hollande, que el había calificado como “insuficiente”.

Aunque no se han desvelado detalles sobre la futura reforma, uno de los principales objetivos al respecto es conseguir que las condiciones laborales, en particular la duración de la jornada, sean negociadas en cada empresa, dejando en un segundo plano los convenios colectivos. La idea no gustará a los sindicatos que ya incendiaron las calles durante la etapa de Hollande.

Castaner también ha anunciado que otra de las prioridades del Ejecutivo será sacar adelante una ley de moralización de la vida pública, una de las promesas estrella de Macron durante la campaña.