Obama carga contra el veto migratorio de Trump: "Los valores de EEUU están en juego"

El ciudadano Obama prometió al dejar la Casa Blanca seguir defendiendo sus ideas si creía que su sucesor amenazaba los valores americanos. Este lunes, tan sólo 10 después de la investidura del nuevo presidente, Barack Obama ha emitido un comunicado en el que asegura que los valores del país "están en juego" con el polémico veto temporal a la entrada de inmigrantes de países musulmanes a EEUU.

OBAMA stmt: “The President fundamentally disagrees with the notion of discriminating against individuals because of their faith or religion” pic.twitter.com/3SsuIUbfSd