Pacto de silencio de la vieja guardia del PP para 'salvar' a Bárcenas y Rajoy

Nada que reprochar a Luis Bárcenas. El extesorero no tenía ninguna capacidad para abrir las puertas de ministerios ni otras administraciones públicas a empresarios donantes. Bárcenas no pagó sobresueldos a dirigentes del PP. Bárcenas dependía de Álvaro Lapuerta. Estas son las explicaciones ofrecidas al unísono por tres ex secretarios generales del PP, Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, y dos exministros, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, todos ellos de la era Aznar.

Estos cinco miembros de la vieja guardia del PP han allanado el terreno a Mariano Rajoy con sus testificales en el juicio por el caso Gürtel para cuando tenga que acudir el próximo 26 de julio. El presidente del Gobierno y del PP sólo tendrá que ir a la Audiencia Nacional y ratificar lo que han dicho sus exdirigentes.

Y de paso, Bárcenas queda protegido por el PP. "Tengo la certeza de que los altos cargos que dependían de mí no recibieron ninguna llamada del tesorero dando instrucciones (…). Y en el caso de Bárcenas mucho menos porque sus responsabilidades eran subordinadas a Lapuerta", dijo Cascos, en una versión confirmada por el resto de sus excompañeros: "Nunca jamás Bárcenas me solicitó nada a mí ni me consta que lo hiciera con otros ministros”, añadió Mayor Oreja.

De sus declaraciones se desprende que Bárcenas -a quien se le descubrieron hasta 48 millones de euros acumulados en Suiza- no tenía capacidad de decisión. Quien manejaba en última instancia las finanzas era Álvaro Lapuerta, quien con una demencia sobrevenida está exonerado de cualquier responsabilidad penal. “En mi época el único tesorero fue Álvaro Lapuerta, él era el responsable de cuestiones económicas y financieras”, subrayó Arenas.

Proteger a Mariano

De la contabilidad B del partido, conocida tras los Papeles de Bárcenas -y que fue el origen de la guerra abierta entre el extesorero y la formación-, ninguno sabe nada. De los sobresueldos que aparecían en las anotaciones de Bárcenas que habrían cobrado todos ellos, ninguno sabe nada. “Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución, ni de las personas que ha citado ni de ninguna empresa, nadie me lo ha propuesto”, sostuvo Arenas. Rajoy también aparece en los Papeles de Bárcenas como receptor de esos pagos.

La negativa rotunda de la excúpula del PP favorece a la postura que tenga que mantener Rajoy en el juicio, cuando tenga que declarar como testigo. “Lo que puedo decir es que nunca recibí cantidades del señor Bárcenas”, añadió Acebes. Todos ellos están en los apuntes de Bárcenas, como cobradores de sueldos en negro, con los que el juez que los investigó, Pablo Ruz, pudo certificar que existió una caja b en el partido presidido por Rajoy. En su día, Bárcenas reconoció ante Ruz la veracidad de esos apuntes y los pagos de sobresueldos al igual que la recepción de donaciones.

Las declaraciones de toda la vieja guardia del PP en calidad de testigos -y por tanto con obligación de decir verdad- encajan con la hipótesis de que Rajoy y Bárcenas han llegado a un pacto, tal y como se desveló en las grabaciones al expresidente madrileño, Ignacio González, en el marco de la Operación Lezo, tal y como publicó EL ESPAÑOL: “Éste a mí me llama y me dice: el exalcalde de Majadahonda va a declarar, ha llegado a un pacto con Bárcenas. Entonces Bárcenas le ha dado alguna información, que puede utilizar, sólo hay un… que no puede decir nada contra Mariano”.