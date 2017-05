Marhuenda y Ussía, condenados a indemnizar a Messi por decir que se administra hormonas

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, el colaborador de este periódico, Alfonso Ussía, y la empresa Audiovisual Española 2000 deberán indemnizar al jugador del FC Barcelona Leo Messi con 64.590 euros tras ser condenados por vulnerar el honor del deportista.

La condena es firme después de que la Sala Civil del Supremo no haya visto motivos para admitir a trámite el recurso interpuesto contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona adversa a Marhuenda, el escritor y la empresa editora por la publicación de un artículo de Ussí publicado el 25 de julio de 2014.

Los demandados han perdido el pleito en todas las instancias. Ahora, el Supremo ha ratificado la valoración jurídica del Juzgado de Primera Instancia de Gavá y de la Audiencia de Barcelona en el sentido de que "aprovechar la circunstancia de una patología que sufrió el jugador durante su infancia para articular una crítica traspasa los límites de lo que sería una opinión pública.

El dinero irá a una ONG

Pero además insinuar que el jugador continúa administrándose hormonas para el crecimiento, supone afirmar que está realizando una conducta sancionada como muy grave en la normativa sobre dopaje en la actividad deportiva, términos y expresiones injuriosas innecesarias para transmitir aquella finalidad crítica, que afectan a una esfera más extensa como es su honor profesional”, subraya el auto.

En cuanto a la queja sobre la cuantía de la indemnización, la Sala señala que no han justificado los recurrentes la desproporción o la falta de equidad en la cuantía de la indemnización que ha sido fijada, ya que la Audiencia parte de lo que se pide en la demanda, que es el daño moral y no un eventual perjuicio económico, y ha valorado las circunstancias de forma objetiva en atención a la gravedad de la lesión y la difusión del artículo. En definitiva, lo que plantean los recurrentes es la revisión de los hechos a modo de una tercera instancia, lo que no es posible.

La sentencia del Juzgado de Gavá ahora confirmada cuantificó la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a Messi en 64.590 euros, cantidad que los tres condenados deberán abonar en una cuenta de la ONG Médicos sin Fronteras según señalaba la propia resolución a petición del jugador