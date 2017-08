Los diputados de País Vasco y Extremadura cobran más que los del Congreso

Ser político en España no es un chollo. Al menos no para todos. El salario de los diputados varía notablemente dependiendo del Parlamento que se mire. Los hay que no tienen ni retribución fija y sólo cobran "indemnizaciones" por su actividad, como en La Rioja; pero también están los que cobran casi 5.000 euros al mes -dietas y viajes aparte-, como en el País Vasco. Estas son algunas de las conclusiones de un análisis de EL ESPAÑOL sobre el régimen económico de las Cámaras autonómicas a partir de sus portales de transparencia.

Un diputado autonómico cobra por término medio 3.612 euros al mes. Sin embargo, esta cifra es engañosa: en 11 de los 19 Parlamentos autonómicos -contando los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- rebasan esa media, y en nueve superan los 4.000 euros al mes.

Si comparamos la retribución de estos representantes políticos con la de los españoles de a pie, comprobamos que su trabajo está muy bien remunerado: los diputados cobran casi el doble que el salario medio español (1.925 euros al mes), hasta dos veces y media el salario más frecuente en España (1.375 euros) y cuatro veces más de lo que ingresa un joven de entre 20 y 24 años (936 euros).

Más que el Congreso y el Senado

El ranking salarial lo lideran los diputados del Parlamento Vasco con 4.996,15 euros mensuales, seguidos de cerca por los parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, con 4.837,35 euros. El podio lo cierran las Cortes de Castilla y León, que pagan a sus "procuradores" (como denominan a sus representantes) 4.776,86 euros.

Los parlamentarios de estas tres comunidades autónomas cobran más que los del Congreso y el Senado. El salario base de ambos es de 2.842 euros al mes, si bien esa cantidad se incrementa notablemente por otros conceptos, como "gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". Este extra varía dependiendo de si se es electo por la circunscripción de Madrid o no: los de otras provincias tienen un complemento para alojamiento y desplazamientos de 1.842,10 euros al mes, mientras que el de los madrileños es de 879,27.

Así pues, sin contar viajes, dietas y posibles añadidos por ser portavoces o miembros de la Mesa, el sueldo de un diputado nacional oscila entre los 3.721,28 euros al mes, si ha sido elegido por Madrid, y los 4.684,11 euros si procede del resto del provincias. Los senadores cobran veinte euros menos al año en cada caso.

En La Rioja, sin salario fijo

Los emolumentos más bajos son los de los diputados autonómicos de La Rioja. Su Parlamento es el único de España que no establece una retribución fija para los parlamentarios, aunque sí fija una cantidad básica "en concepto de gastos de viaje y desplazamiento".

Los diputados que no sean portavoces o miembros de la Mesa cobran 7.039,92 euros al año gracias a ese complemento. Si se divide en doce meses, el salario se queda en 586,66 euros, menos que el salario mínimo interprofesional, situado en 707 euros.

La única persona con una retribución fija hoy en La Rioja es la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes, que recibe una cuantía de 5866,54 euros mensuales.

Cataluña y Madrid, por debajo de la media

Las cuatro regiones más pobladas de España (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana) pagan a sus parlamentarios menos de la media nacional. Los de las Cortes Valencianas son los únicos de estas comunidades que bajan de los 3.000 euros al mes (2.754 euros). De hecho, son los diputados autonómicos con el salario fijo más bajo. Los representantes del Parlamento andaluz perciben 3.050,49 euros.

Tampoco alcanzan la media nacional los parlamentarios de Cataluña y de la Comunidad de Madrid, con 3.562,82 euros para los catalanes y 3.605,27 para los madrileños. Es decir, políticos como Ramón Espinar o Andrea Levy cobran hasta 1.300 euros menos al mes que cualquiera de los 75 diputados del Parlamento Vasco.