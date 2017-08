Pablo Iglesias avala los pitos al Rey: "Son libertad de expresión"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que "hay que respetar la libertad de expresión", preguntado por los silbidos de colectivos independentistas al Rey y al Gobierno al principio y al final de la marcha contra el terrorismo.

"Estos días hemos leído auténticas barbaridades en editoriales y hemos escuchado auténticas barbaridades por parte de representantes de la derecha mediática", ha dicho Iglesias.

A su juicio, "está bien que (los ciudadanos) tengan libertad de expresión, también la tienen los ciudadanos de Barcelona y Cataluña. A algunos les gustará más y a otros menos, pero la libertad de expresión es parte de la democracia".

El líder de Podemos ha recordado que las críticas sobre la venta de armas a países como Arabia Saudí "no son una reivindicación, son una política de Estado", en alusión a las entidades que han criticado la política de venta de armas.

"Compartimos la necesidad de combatir el terrorismo yihadista y que Arabia Saudí es un problema, que las relaciones económicas de España con países que han construido los mantras ideológicos de los que se ha alimentado el terrorismo yihadista es un problema", ha insistido.

Para Iglesias, esa "es una política que tiene que ver con el sentido común y es un clamor social. La gente dice paz, no alimentemos a los que en última instancia han alimentado al terrorismo yihadista, y ojalá las fuerzas políticas que han tenido dificultades para entender que la política internacional tiene que ver con la política de prevención del terrorismo lo entiendan".

Puidgemont: "No hay que magnificar los pitos"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido no magnificar los pitos al Rey, sino valorar el "clamor" por la paz.

"La libertad de expresión por encima de todo. Pero tampoco lo tenemos que magnificar", ha dicho preguntado por esos abucheos al jefe de Estado.

Ha añadido que "la gente se ha expresado con libertad, con convivencia y con paz" y ha dicho que lo que más le ha gustado es lo que ha definido como un clamor inequívoco y transversal a favor de la paz.

Rivera (Cs): "Unos pocos maleducados"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que "unos pocos maleducados no pueden ensuciar el nombre de una gran ciudad como Barcelona", y ha afeado a sectores independentistas que hayan querido empañar una manifestación contra el terrorismo y de homenaje a las víctimas.

En declaraciones a los medios, Rivera ha señalado que "hay gente maleducada y con poco respeto que, afortunadamente, no representan a la mayoría" de los barceloneses y de los catalanes.

"Esos pocos maleducados no pueden manchar el nombre de una gran ciudad como Barcelona", ha apostillado Rivera.

Albiol (PPC): "Un aquelarre secesionista"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado al independentismo de intentar convertir la manifestación en un "aquelarre" a favor de la secesión, y ha admitido que "por primera vez" se siente "avergonzado de esta parte independentista de la población catalana". Albiol ha calificado esos hechos de "lamentables" y "chocantes".

"Me parece lamentable que una concentración donde teóricamente se va a dar apoyo a las víctimas, el independentismo la utilice para su reivindicación. No sé qué significa hoy el grito de 'Independencia', 'Queremos votar' o 'Fuera el Borbón'", ha señalado.

Albiol ha acusado al movimiento independentista catalán y a las entidades soberanistas de haber "convertido esta manifestación en un aquelarre" y de haber "contaminado" la concentración al "capitalizar la visualización de la manifestación".

"Por primera vez en mi vida me siento avergonzando de esta parte de la parte independentista de la población catalana", ha confesado Albiol, que ha considerado que estos hechos "no solo son un insulto a los catalanes no independentistas, sino también al resto de España que, de manera simbólica, daba apoyo" a Cataluña tras los atentados.