¿Quién acabó con el beso de Rajoy y Puigdemont de TvBoy?

Un beso fugaz. Visto y no visto. Menos de doce horas duró en el Carrer del Bisbe de Barcelona la intervención del artista urbano TvBoy en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el president catalán, Carles Puigdemont, se besan. La actitud amorosa de ambos líderes sobre un escaparate abandonado revolvió las tripas de alguien que se decidió a arrancarlo. El porqué: era "una vergüenza" y había que hacerlo "por el bien de la ciudad", relataron los testigos, pero sólo era un mandado. La cuestión es saber por órdenes de quién.

"No fue un espontáneo, era alguien enviado a quitarlo", relata a EL ESPAÑOL el creador italoespañol. En un principio, TvBoy pensó que lo retiró el propietario del local. Era lo lógico. Pese a que ya había utilizado ese mismo espacio para convertir en santa a Ada Colau sin mayor problema, es consciente de que sus obras -intervenciones urbanas, según las denomina- no van a durar demasiado. Ya sea por las inclemencias meteorológicas, por el paso del tiempo o porque alguien pinte encima. Pero el dueño, afirma el artista con convicción, no tocó el beso.

Todos niegan haberlo arrancado

Ahora sospecha que "pueda haber sido enviado por el Ayuntamiento, la Generalitat o por alguien que trabaje para ellos", esgrime TvBoy. Este periódico se ha puesto en contacto con el consistorio barcelonés, que niega rotundamente tener algo que ver. "Nuestros operarios de limpieza no actúan en escaparates, mucho menos de propiedad privada. No es nuestra competencia", ha argumentado una portavoz.

La Generalitat también ha afirmado no tener nada que ver. Fuentes de esta institución explican que "en principio, nadie ha recibido ninguna orden al respecto". La empresa que utiliza el local tampoco se responsabiliza de la acción. De hecho, argumentan a EL ESPAÑOL, se ha visto beneficiada de la expectación que ha generado.

El lugar elegido por TvBoy no es al azar: el carrer del Bisbe desdemboca en la plaza de Sant Jaume, donde se sitúan los edificios del consistorio barcelonés y del Gobierno catalán. "Siempre que hago una intervención en la calle busco un sitio con el que tenga conexión. En Madrid habría tenido sentido hacerlo al lado de la Cibeles, pero aquí lo tenía que poner al lado de la Generalitat porque Puigdemont pasa cada día por allí".

De hecho, el president subió una imagen del cartel a su perfil en la red social Instagram, acompañada de las frases beso de despedida y adiós en catalán.

El presidente catalán subió una foto del cartel de TvBoy a Instagram. Instagram

Lo irreverente del referéndum

A pesar de que la política es un tema serio para el artista, "hay este punto irreverente en el referéndum". Según TvBoy, el beso es una manera de reaccionar ante "la crispación ciudadana" y su intervención, realmente, no quería decir nada. "Para los que están a favor, es un beso de despedida. Para los que están en contra del referéndum o de la independencia, es un beso de conciliación".

El hartazgo de la gente con respecto a todo el procès, indica el artista, es su inspiración. "La gente está muy cansada de este tema y realmente cada día ne la televisión sólo se habla de ello. Sólo se quiere que, tanto por un lado como por otro, se llegue a una solución. No es mi trabajo hablar de esto, pero la gente quiere que se encuentre un acuerdo para seguir con la vida".

La identidad del operario

Quién es el hombre que retiró a toda prisa el cartel sigue siendo un misterio. Relata TvBoy que "una persona le paró mientras arrancaba la obra y dijo que lo hacía por el bien de la ciudad. Han sido sus palabras. Es un hombre calvo que está haciendo el cartel pedacitos con una espátula y unos guantes en el bolsillo, como rollo conserje".

El señor que arrancó el cartel. Instagram de TvBoy

'La tercera vía', que tan rápido como vino se fue, ya no volverá a contemplarse en la ciudad condal. El artista prepara otra actuación con ambos personajes para septiembre. Pero, esta vez, con el 1-O en ciernes.